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Станет ли птичий грипп новой пандемией? CDC отслеживает "красные флажки"

Станет ли птичий грипп новой пандемией? CDC отслеживает "красные флажки"

Киев  •  УНН

 • 9598 просмотра

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CDC сообщает о тревожных мутациях вируса птичьего гриппа после первого тяжелого случая в США. В 10 штатах зарегистрировано 65 случаев заболевания, из них 37 в Калифорнии.

Центр США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщил, что отслеживает ряд красных флажков, указывающих на то, что птичий грипп может стать следующей пандемией в мире. Об этом пишет Newsweek, передает УНН

Первый случай тяжелого заболевания человека птичьим гриппом в США был зарегистрирован в Луизиане в начале этого месяца. Генетический анализ показал, что вирус мутировал, что делает его более легко передаваемым человеку, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Агентство назвало мутации «тревожными» и «напоминанием о том, что вирусы A(H5N1) могут претерпевать изменения во время клинического течения человеческой инфекции».

В понедельник ЦКЗ сообщил Newsweek, что, хотя в настоящее время риск птичьего гриппа для населения остается низким, агентство внимательно следит за несколькими «красными флажками», которые могут указывать на то, что вирус может оказаться на грани пандемии.

К ним относятся любые вспышки птичьего гриппа, передающиеся от человека к человеку, а также свидетельства того, что вирус мутировал, что облегчает его распространение между людьми.

«Выявление эпидемиологически связанных кластеров случаев заболевания людей гриппом A(H5N1) может указывать на то, что вирус начал лучше распространяться между людьми», - сообщил Newsweek представитель группы CDC по борьбе с птичьим гриппом A(H5N1).

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Участившиеся случаи заражения людей птичьим гриппом от животных также могут указывать на то, что вирус «приспосабливается к более легкому распространению от животных к людям», добавили они.

«CDC ищет генетические изменения в циркулирующих вирусах, которые указывают на то, что они могут лучше передаваться между людьми», - сказал представитель Центра.

CDC предупредил, что любой из этих факторов может «повысить оценку риска CDC для населения».

Однако ни в одном из случаев в США нет признаков передачи вируса от человека к человеку. Все они произошли в изоляции, после контакта с зараженными животными.

«До сих пор подобные мутации выявлялись нечасто и происходили в условиях длительной инфекции у отдельных пациентов, а не в момент первичного контакта с вирусом гриппа A(H5N1), циркулирующим среди животных», - сказал представитель Центра.

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CDC заявляет, что с 1997 года активно отслеживает тысячи сообщений о случаях заражения людей птичьим гриппом во всем мире, регистрируя их и наблюдая за тревожными признаками того, что птичий грипп становится все более трансмиссивным.

Пресс-секретарь добавил, что CDC также работает с многочисленными партнерами на уровне штатов в поисках доказательств, «свидетельствующих о распространении гриппа A(H5N1) от человека к человеку».

Недавний случай в Луизиане относится к категории «красных флажков», сказал пресс-секретарь.

Однако, по словам представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний, этот случай вызвал бы больше опасений, если бы мутации были обнаружены у птиц или на более ранней стадии инфекции, когда пациент с большей вероятностью мог неосознанно распространить вирус.

Хотя случай с пациентом из Луизианы является первым тяжелым случаем в США, в этом году в США было зарегистрировано более 60 легких случаев заболевания у людей.

Эксперты говорят, что рост количества случаев вызван резким ростом заболеваемости птичьим гриппом в популяциях диких животных, которые, в свою очередь, «подвергают риску больше людей».

Около 65 случаев заболевания птичьим гриппом было зарегистрировано в 10 штатах: Калифорния, Колорадо, Айова, Луизиана, Мичиган, Миссури, Орегон, Техас, Вашингтон и Висконсин.

В Калифорнии, где зарегистрировано 37 случаев заболевания, в связи со вспышкой объявлено чрезвычайное положение.

В последнем сообщении CDC от 24 декабря говорится о том, что инфекция была обнаружена у 10 917 птиц в 51 юрисдикции.

Дополнение 

Подавляющее большинство случаев птичьего гриппа у людей возникает в результате контакта с зараженными животными. Как правило, дикие птицы передают вирус домашним животным, включая птицу и скот. Затем люди заражаются вирусом при контакте с инфицированным животным, его фекалиями или слюной.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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