Массовая гибель больших котов в заповеднике Вашингтона: птичий грипп атакует хищников

Двадцать крупных котов, среди которых полубенгальский тигр и четыре пумы, погибли в приюте в штате Вашингтон между ноябрем и декабрем после того, как заразились птичьим гриппом. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на директора заведения, передает УНН.

Детали

«Мы никогда не сталкивались с чем-то таким, обычно они умирают от старости», - сказал Марк Мэтьюз, основатель и директор Центра защиты диких кошек в Шелтоне, штат Вашингтон.

Три других кота выздоровели, а один оставался в критическом состоянии.

Заповедник сообщил в пятницу, что заведение находится на карантине и будет закрыто до дальнейших указаний, пока не будет завершена дезинфекция.

Вирус начал появляться в ноябре среди пум, когда несколько кошек начали иметь симптомы, похожие на пневмонию. Через несколько дней другие виды также начали болеть.

23 ноября умер первый кот - пума, а у нескольких других стало ухудшаться здоровье в последующие дни. Последним котом, который умер 13 декабря, стал африканский серваль. Некоторые коты имели общую стену между своими вольерами, но не контактировали непосредственно.

Сейчас в заповеднике осталось только 17 котов.

Он также отметил, что приют сотрудничает с чиновниками для определения источника вируса, хотя было трудно выяснить, как он попал на территорию. Возможно, птичий помет попал в вольеры котов или мясо, которое использовалось для их кормления, содержало вирус, добавил он.

Приют убрал 8 000 фунтов еды, хранившейся в морозильнике, чтобы избежать дальнейших инфекций, и начал процесс санитарной обработки, который может занять несколько месяцев.

«Мы должны пройти и продезинфицировать каждый вольер... Любую солому или органические материалы нужно вывезти, запаковать и сжечь, затем снова продезинфицировать. После этого нужно дать всему отстояться несколько недель», - сказал Мэтьюз.

Работники приюта носят защитную одежду и маски, а также дезинфицируют свою обувь, чтобы предотвратить распространение вирусных частиц.

Кошки особенно уязвимы к птичьему гриппу. Новая версия вируса птичьего гриппа H5N1 появилась в 2020 году и быстро распространяется по всему миру, заражая птиц и других млекопитающих.

Департамент рыбного хозяйства и дикой природы штата Вашингтон сообщал в начале этого месяца, что подтвердил случаи птичьего гриппа среди «многочисленных» диких птиц этой осенью, а недавно было подтверждено, что две пумы в другой части штата, в округе Клааллам, были заражены вирусом H5N1.

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