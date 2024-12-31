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Китай ответил ВОЗ, что делился информацией о COVID, «ничего не скрывая»

Китай ответил ВОЗ, что делился информацией о COVID, «ничего не скрывая»

Киев  •  УНН

 • 8317 просмотра

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ВОЗ призвала Китай предоставить больше данных о происхождении COVID-19. Пекин отрицает обвинения и утверждает, что поделился всей информацией «без сокрытия».

Пекин во вторник настаивал на том, что поделился информацией о COVID-19 «без сокрытия» после того, как Всемирная организация здравоохранения обратилась к Китаю с просьбой предоставить больше данных и доступа для понимания происхождения заболевания, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

COVID-19, который впервые появился в центральном китайском городе Ухань в декабре 2020 года, унес жизни миллионов людей, подорвал экономику и перегрузил системы здравоохранения.

В понедельник ВОЗ опубликовала заявление, в котором говорится о том, что предоставление Китаем дополнительной информации является «моральным и научным императивом».

В ответ Китай встал на защиту своей прозрачности, заявив, что сделал «самый большой вклад в мировые исследования по отслеживанию происхождения».

«Пять лет назад... Китай немедленно поделился эпидемической информацией и последовательностью вирусного гена с ВОЗ и международным сообществом», - заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

«Мы, ничего не скрывая, поделились нашим опытом профилактики, контроля и лечения», - заявила она журналистам на регулярном пресс-брифинге.

Но во время пандемии, как отмечает издание, ВОЗ неоднократно критиковала китайские власти за отсутствие прозрачности и сотрудничества.

Группа специалистов под руководством ВОЗ и в сопровождении китайских коллег провела расследование происхождения пандемии в начале 2021 года.

В совместном отчете они поддержали гипотезу о том, что вирус был передан промежуточным животным от летучей мыши к человеку, возможно, на рынке.

С тех пор группа не смогла вернуться в Китай, и чиновники ВОЗ неоднократно делали запросы на дополнительные данные.

Во вторник Мао заявила, что «все больше доказательств» указывают «на то, что происхождение COVID-19 имеет глобальный масштаб».

Китай «готов продолжать работать с различными сторонами для содействия глобальному научному отслеживанию происхождения и предпринимать активные усилия по предотвращению потенциальных инфекционных заболеваний в будущем», сказала она.

В этом месяце Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что «мир все еще столкнется с некоторыми из тех же слабостей и уязвимостей, которые дали COVID-19 сопротивление пять лет назад», если новая пандемия возникнет сегодня.

«Но мир также усвоил много болезненных уроков, которым нас научила пандемия, и сделал значительные шаги для укрепления своей защиты от будущих эпидемий и пандемий», - сказал он.

В декабре 2021 года, напуганные опустошением, вызванным COVID, страны решили начать разработку соглашения о профилактике пандемии, готовности к ней и реагировании на нее.

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194 государства-члена ВОЗ, которые ведут переговоры по договору, согласовали большую часть того, что он должен включать, но застряли на практических вопросах.

Ключевая линия разлома проходит между западными странами с крупными секторами фармацевтической промышленности и более бедными странами, опасающимися остаться в стороне, когда разразится следующая пандемия.

Хотя нерешенных вопросов немного, они включают суть соглашения: обязательство быстро обмениваться новыми патогенами, а затем преимуществами борьбы с пандемией, получаемыми из них, такими как вакцины.

Крайний срок переговоров - май 2025 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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