12 вересня, 19:25
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Київ залучає Мексику, Перу та Еквадор до коаліції з повернення українських дітей

Київ • УНН

 • 412 перегляди

Україна прагне приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Радниця Президента Дар’я Герасимчук запросила експертів цих країн долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

Київ залучає Мексику, Перу та Еквадор до коаліції з повернення українських дітей

Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це під час відвідин цих країн заявила радниця - уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, повідомляє УНН.

Деталі

Вона поінформувала про ініціативу Президента Bring Kids Back UA та Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та запросила експертів з Мексики, Еквадору та Перу долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.

Я пропоную вашим країнам стати другом України та партнером у розбудові світової системи захисту дітей. Адже не йдеться лише про українських дітей. Сьогодні це наші, українські діти, а завтра це можуть бути діти з будь-якої країни

- сказала Герасимчук.

Крім того, під час зустрічі з представниками профільних установ Мексики домовилися щодо напрямів співпраці та обміну досвідом із питань дружнього до дитини правосуддя, захисту прав і розслідування злочинів проти дітей.

Законодавці Перу наголосили на солідарності з Україною, відданості миру та захисту найвразливіших категорій українців.

В Еквадорі делегація зустрілася з представниками Національної асамблеї країни, очільниками представництва ООН та ЮНІСЕФ. Також відбулася зустріч із міністеркою закордонних справ Еквадору Марією Габріелою Соммерфельд Росеро. Вона зазначила, що її країна розділяє стурбованість України долями дітей світу.

Нагадаємо

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що прогресу в поверненні українських цивільних та викрадених дітей немає. Він закликав міжнародну спільноту активніше долучатися до гуманітарних питань.

"Разом зможемо відновити справедливість": Кравченко обговорив із послами G7 та представництвом ЄС в Україні створення Спецтрубуналу та повернення депортованих дітей 05.09.25, 15:51 • 4375 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПолітика
Перу
ЮНІСЕФ
Мексика
Організація Об'єднаних Націй
Еквадор