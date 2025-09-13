Київ залучає Мексику, Перу та Еквадор до коаліції з повернення українських дітей
Київ • УНН
Україна прагне приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Радниця Президента Дар’я Герасимчук запросила експертів цих країн долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.
Україна розраховує на приєднання Мексики, Перу та Еквадору до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Про це під час відвідин цих країн заявила радниця - уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук, повідомляє УНН.
Деталі
Вона поінформувала про ініціативу Президента Bring Kids Back UA та Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та запросила експертів з Мексики, Еквадору та Перу долучитися до роботи Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA.
Я пропоную вашим країнам стати другом України та партнером у розбудові світової системи захисту дітей. Адже не йдеться лише про українських дітей. Сьогодні це наші, українські діти, а завтра це можуть бути діти з будь-якої країни
Крім того, під час зустрічі з представниками профільних установ Мексики домовилися щодо напрямів співпраці та обміну досвідом із питань дружнього до дитини правосуддя, захисту прав і розслідування злочинів проти дітей.
Законодавці Перу наголосили на солідарності з Україною, відданості миру та захисту найвразливіших категорій українців.
В Еквадорі делегація зустрілася з представниками Національної асамблеї країни, очільниками представництва ООН та ЮНІСЕФ. Також відбулася зустріч із міністеркою закордонних справ Еквадору Марією Габріелою Соммерфельд Росеро. Вона зазначила, що її країна розділяє стурбованість України долями дітей світу.
Нагадаємо
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква заявив, що прогресу в поверненні українських цивільних та викрадених дітей немає. Він закликав міжнародну спільноту активніше долучатися до гуманітарних питань.
