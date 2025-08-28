В Офісі Президента розповіли, чи є прогрес щодо повернення цивільних та дітей

У питаннях повернення українських цивільних та викрадених дітей на сьогодні особливого прогресу немає. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква під час виступу на IV Міжнародному форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи, передає УНН.

На кожних переговорах, які проводить Президент України зі своїми партнерами з європейських країн, США. Також на тих переговорах, де українська делегація в Стамбулі мала декілька раундів, серед усіх важливих питань є гуманітарне. Повернення українських цивільних з рф, окупованих територій, повернення викрадених українських дітей й обмін військовополонених за принципом "всіх на всіх - сказав Жовква.

Він закликав міжнародну спільноту ще активніше долучатися до гуманітарних питань.

Закликаю міжнародну спільноту ще більш активно долучитися до цих питань, тому що у питаннях повернення цивільних, дітей на сьогодні особливого прогресу немає - наголосив Жовква.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів допомоги повернути тисячі українських дітей, яких викрала росія.