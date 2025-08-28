В Офисе Президента рассказали, есть ли прогресс по возвращению гражданских и детей

$41.320.08
Эксклюзив
07:27 • 5020 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 12261 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 22689 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 56882 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 38970 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 61329 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 154522 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 87932 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53698 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66529 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
27 августа, 22:32 • 36389 просмотра
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»
27 августа, 23:52 • 19220 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР
28 августа, 00:34 • 35159 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
28 августа, 01:25 • 27475 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известно
06:40 • 11698 просмотра
Ночная атака РФ на Киев унесла жизни 10 человек, пострадавших уже 48 – КГВА
27 августа, 15:18 • 79644 просмотра
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки
27 августа, 15:01 • 81314 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет
27 августа, 12:47 • 154522 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 07:35 • 146717 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100602 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100602 просмотра
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Украина
Государственная граница Украины
Винницкая область
Одесса
Соединённые Штаты
27 августа, 15:52 • 56205 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
27 августа, 12:36 • 89760 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
27 августа, 09:48 • 93372 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
27 августа, 09:12 • 90859 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
27 августа, 08:14 • 124098 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Х-101
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ

В Офисе Президента рассказали, есть ли прогресс по возвращению гражданских и детей

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что прогресса в возвращении украинских гражданских и похищенных детей нет. Он призвал международное сообщество активнее участвовать в гуманитарных вопросах.

В Офисе Президента рассказали, есть ли прогресс по возвращению гражданских и детей

В вопросах возвращения украинских гражданских и похищенных детей на сегодня особого прогресса нет. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время выступления на IV Международном форуме Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

На каждых переговорах, которые проводит Президент Украины со своими партнерами из европейских стран, США. Также на тех переговорах, где украинская делегация в Стамбуле имела несколько раундов, среди всех важных вопросов есть гуманитарный. Возвращение украинских гражданских из РФ, оккупированных территорий, возвращение похищенных украинских детей и обмен военнопленных по принципу "всех на всех"

- сказал Жовква.

Он призвал международное сообщество еще активнее участвовать в гуманитарных вопросах.

Призываю международное сообщество еще более активно подключиться к этим вопросам, потому что в вопросах возвращения гражданских, детей на сегодня особого прогресса нет

- подчеркнул Жовква.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров помочь вернуть тысячи украинских детей, которых похитила Россия.

Анна Мурашко

