В Офисе Президента рассказали, есть ли прогресс по возвращению гражданских и детей

В вопросах возвращения украинских гражданских и похищенных детей на сегодня особого прогресса нет. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква во время выступления на IV Международном форуме Экспертной сети Международной Крымской платформы, передает УНН.

На каждых переговорах, которые проводит Президент Украины со своими партнерами из европейских стран, США. Также на тех переговорах, где украинская делегация в Стамбуле имела несколько раундов, среди всех важных вопросов есть гуманитарный. Возвращение украинских гражданских из РФ, оккупированных территорий, возвращение похищенных украинских детей и обмен военнопленных по принципу "всех на всех" - сказал Жовква.

Он призвал международное сообщество еще активнее участвовать в гуманитарных вопросах.

Призываю международное сообщество еще более активно подключиться к этим вопросам, потому что в вопросах возвращения гражданских, детей на сегодня особого прогресса нет - подчеркнул Жовква.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров помочь вернуть тысячи украинских детей, которых похитила Россия.