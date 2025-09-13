$41.310.10
Киев привлекает Мексику, Перу и Эквадор к коалиции по возвращению украинских детей

Киев • УНН

 • 10 просмотра

Украина стремится к присоединению Мексики, Перу и Эквадора к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Советник Президента Дарья Герасимчук пригласила экспертов этих стран присоединиться к работе Международной экспертной группы Bring Kids Back UA.

Киев привлекает Мексику, Перу и Эквадор к коалиции по возвращению украинских детей

Украина рассчитывает на присоединение Мексики, Перу и Эквадора к Международной коалиции за возвращение украинских детей. Об этом во время посещения этих стран заявила советница - уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук, сообщает УНН.

Подробности

Она проинформировала об инициативе Президента Bring Kids Back UA и Международной коалиции за возвращение украинских детей и пригласила экспертов из Мексики, Эквадора и Перу присоединиться к работе Международной экспертной группы Bring Kids Back UA.

Я предлагаю вашим странам стать другом Украины и партнером в развитии мировой системы защиты детей. Ведь речь идет не только об украинских детях. Сегодня это наши, украинские дети, а завтра это могут быть дети из любой страны

- сказала Герасимчук.

Кроме того, во время встречи с представителями профильных учреждений Мексики договорились о направлениях сотрудничества и обмена опытом по вопросам дружественного к ребенку правосудия, защиты прав и расследования преступлений против детей.

Законодатели Перу подчеркнули солидарность с Украиной, приверженность миру и защите наиболее уязвимых категорий украинцев.

В Эквадоре делегация встретилась с представителями Национальной ассамблеи страны, главами представительства ООН и ЮНИСЕФ. Также состоялась встреча с министром иностранных дел Эквадора Марией Габриэлой Соммерфельд Росеро. Она отметила, что ее страна разделяет обеспокоенность Украины судьбами детей мира.

Напомним

Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что прогресса в возвращении украинских гражданских и похищенных детей нет. Он призвал международное сообщество активнее участвовать в гуманитарных вопросах.

Вадим Хлюдзинский

