Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
Київ • УНН
У Києві перше протирадіаційне укриття, вартістю понад 47 мільйонів гривень, збудовано в Оболонському районі. Воно розташоване на території навчально-виховного комплексу "Перша Ластівка" на вулиці Героїв полку "Азов" 30-а. Будівництво ще одного укриття триває.
Деталі
В Києві перше протирадіаційне укриття було побудоване в Оболонському районі на території навчально-виховного комплексу з поглибленим вивченням англійської мови "Перша Ластівка". Укриття розташоване на вулиці Героїв полку "Азов" 30-а.
Також в КМДА зазначили, що створення першого протирадіаційного укриття обійшлося в приблизно 47,5 мільйона гривень.
Об’єкт введено в експлуатацію. Відповідно експертному звіту кошторисна вартість складає 47 560 954 тисяч гривень
Крім того, тривають роботи по будівництву протирадіаційного укриття в НВК "Школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад "Ластівка"".
Нагадуємо
У столиці розпочалося зведення сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже збудовані в Оболонському районі, який став піонером у реалізації цього важливого проєкту цивільного захисту.