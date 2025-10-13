$41.600.10
11:24 • 898 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 2090 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
09:37 • 13135 перегляди
ЄС схвалив оновлення торговельної угоди з Україною: вирішив знизити або скасувати мита на низку агротоварів
10:34 • 7308 перегляди
Кабмін скоротив опалювальний сезон 2025-2026 років: як змінились дати
10:25 • 15519 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
10:13 • 16513 перегляди
Перехід на "зимовий час": коли переводити стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив
08:59 • 23248 перегляди
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
07:59 • 15259 перегляди
Нічна "бавовна" в Криму: безпілотники СБУ та ССО уразили нафтовий термінал та низку електропідстанційVideo
Ексклюзив
07:50 • 28984 перегляди
Інвестиція в мозок: чому спорт для інтелекту дитини важливіший, ніж здається
07:11 • 17427 перегляди
Міненерго: рф знову атакувала енергетику, аварійні відключення охопили 7 областей
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку

Київ • УНН

 • 2106 перегляди

У Києві перше протирадіаційне укриття, вартістю понад 47 мільйонів гривень, збудовано в Оболонському районі. Воно розташоване на території навчально-виховного комплексу "Перша Ластівка" на вулиці Героїв полку "Азов" 30-а. Будівництво ще одного укриття триває.

Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку

У Києві перше протирадіаціне укриття було створено в одному з дошкільних навчальних закладів Оболонського району, будівництво ще одного укриття триває. Перше укриття обійшлося в понад 47 мільйонів гривень, повідомили в КМДА відповідаючи на запит журналіста УНН.

Деталі

В Києві перше протирадіаційне укриття було побудоване в Оболонському районі на території навчально-виховного комплексу з поглибленим вивченням англійської мови "Перша Ластівка". Укриття розташоване на вулиці Героїв полку "Азов" 30-а.

Також в КМДА зазначили, що створення першого протирадіаційного укриття обійшлося в приблизно 47,5 мільйона гривень.

Об’єкт введено в експлуатацію. Відповідно експертному звіту кошторисна вартість складає 47 560 954 тисяч гривень

 - повідомили в КМДА.

Крім того, тривають роботи по будівництву протирадіаційного укриття в НВК "Школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад "Ластівка"".

Нагадуємо

У столиці розпочалося зведення сучасних протирадіаційних укриттів нового типу. Перші два вже збудовані в Оболонському районі, який став піонером у реалізації цього важливого проєкту цивільного захисту.

Павло Зінченко

