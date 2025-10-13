Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду

В Киеве первое противорадиационное укрытие было создано в одном из дошкольных учебных заведений Оболонского района, строительство еще одного укрытия продолжается. Первое укрытие обошлось более чем в 47 миллионов гривен, сообщили в КГГА, отвечая на запрос журналиста УНН.

Подробности

В Киеве первое противорадиационное укрытие было построено в Оболонском районе на территории учебно-воспитательного комплекса с углубленным изучением английского языка "Первая Ласточка". Укрытие расположено на улице Героев полка "Азов" 30-а.

Также в КГГА отметили, что создание первого противорадиационного укрытия обошлось примерно в 47,5 миллиона гривен.

Объект введен в эксплуатацию. Согласно экспертному отчету сметная стоимость составляет 47 560 954 тысячи гривен - сообщили в КГГА.

Кроме того, продолжаются работы по строительству противорадиационного укрытия в УВК "Школа I ступени - дошкольное учебное заведение "Ласточка"".

Напоминаем

В столице началось возведение современных противорадиационных укрытий нового типа. Первые два уже построены в Оболонском районе, который стал пионером в реализации этого важного проекта гражданской защиты.