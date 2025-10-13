$41.600.10
11:24
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
09:37
ЕС одобрил обновление торгового соглашения с Украиной: решил снизить или отменить пошлины на ряд агротоваров
10:34
Кабмин сократил отопительный сезон 2025-2026 годов: как изменились даты
10:25
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
10:13
Переход на "зимнее время": когда переводить стрелки часов в Украине и как это влияет на организм
Эксклюзив
08:59
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
07:59
Ночная "бавовна" в Крыму: беспилотники СБУ и ССО поразили нефтяной терминал и ряд электроподстанцийVideo
Эксклюзив
07:50
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
07:11
Минэнерго: рф снова атаковала энергетику, аварийные отключения охватили 7 областей
Эксклюзивы
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
08:59
Инвестиция в мозг: почему спорт для интеллекта ребенка важнее, чем кажется
Эксклюзив
07:50
Неделя больших перемен: астропрогноз на 13–19 октября
Эксклюзив
12 октября, 14:28
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду

Киев • УНН

 • 2010 просмотра

В Киеве первое противорадиационное укрытие, стоимостью более 47 миллионов гривен, построено в Оболонском районе. Оно расположено на территории учебно-воспитательного комплекса "Первая Ласточка" на улице Героев полка "Азов" 30-а. Строительство еще одного укрытия продолжается.

Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду

В Киеве первое противорадиационное укрытие было создано в одном из дошкольных учебных заведений Оболонского района, строительство еще одного укрытия продолжается. Первое укрытие обошлось более чем в 47 миллионов гривен, сообщили в КГГА, отвечая на запрос журналиста УНН.

Подробности

В Киеве первое противорадиационное укрытие было построено в Оболонском районе на территории учебно-воспитательного комплекса с углубленным изучением английского языка "Первая Ласточка". Укрытие расположено на улице Героев полка "Азов" 30-а.

Также в КГГА отметили, что создание первого противорадиационного укрытия обошлось примерно в 47,5 миллиона гривен.

Объект введен в эксплуатацию. Согласно экспертному отчету сметная стоимость составляет 47 560 954 тысячи гривен

 - сообщили в КГГА.

Кроме того, продолжаются работы по строительству противорадиационного укрытия в УВК "Школа I ступени - дошкольное учебное заведение "Ласточка"".

Напоминаем

В столице началось возведение современных противорадиационных укрытий нового типа. Первые два уже построены в Оболонском районе, который стал пионером в реализации этого важного проекта гражданской защиты.

Павел Зинченко

ОбществоКиев
Киевская городская государственная администрация
Киев