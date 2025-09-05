$41.350.02
"Буде точно не в одиницях, а в тисячах": Зеленський про розгортання іноземних військ в Україні
Ексклюзив
08:58 • 13702 перегляди
Витік зброї, зокрема гранат з прифронтових областей: в Нацполіції розповіли, як з цим борються
08:28 • 22961 перегляди
Учень планував напад із ножем у школі на Закарпатті – Клименко
Ексклюзив
08:19 • 20330 перегляди
Може на одну-дві гривні просісти: експерт розповів, як може змінитися ціна на пальне в Україні восени
5 вересня, 06:13 • 36400 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України зіграє сьогодні проти Франції Photo
4 вересня, 17:30 • 35424 перегляди
У катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув українець - МЗС
4 вересня, 14:39 • 50132 перегляди
Сьогодні 26 країн готові надіслати війська до України для забезпечення миру - Макрон
4 вересня, 14:02 • 41858 перегляди
Керівники компанії, яка супроводжує ремонтну документацію для гелікоптерів Ми-8 в Україні, мають російські паспорти – ВеніславськийVideo
4 вересня, 10:04 • 41596 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
4 вересня, 08:49 • 41763 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Київ недорахується коштів для важливих галузей: Кличко проти закону про зміни до Держбюджету-2025 у нинішньому вигляді

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Київський міський голова Віталій Кличко закликає Президента не підписувати закон про зміни до Держбюджету-2025. Законопроєкт передбачає вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, призначених на освіту, медицину, транспорт та підтримку ЗСУ.

Київ недорахується коштів для важливих галузей: Кличко проти закону про зміни до Держбюджету-2025 у нинішньому вигляді

Київський міський голова звернувся до Президента України не підписувати закон про зміни до Держбюджету, оскільки це, як вказано на сторінці Віталія Кличка, суперечать принципам збалансованості бюджетної системи, а також Конституції України і Закону "Про столицю".

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

Віталій Кличко звернувся до Президента України із закликом не підписувати закон про зміни до Держбюджету-2025: ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 13439-3. Очільник столиці України заявив, що вказаний законопроєкт порушує Конституцію, а також Бюджетний кодекс. 

Також у заяві вказано, що зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи.

Віталій Кличко закликав Володимира Зеленського повернути законопроєкт до Верховної Ради на повторний розгляд

Коментар

За розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України

- зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо

Бюджетний комітет Верховної Ради України 15 липня схвалив законопроєкт про зміни до Держбюджету-2025 для фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони.

У Києві в липні викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету. На початку місяця стало відомо, що повідомлено підозру 11 посадовцям. Загальна сума встановлених збитків — 196,4 мільйонів гривень. 

Ігор Тележніков

ПолітикаКиїв
Київська міська державна адміністрація
Верховна Рада України
Збройні сили України
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Україна
Київ