Київ недорахується коштів для важливих галузей: Кличко проти закону про зміни до Держбюджету-2025 у нинішньому вигляді
Київ • УНН
Київський міський голова Віталій Кличко закликає Президента не підписувати закон про зміни до Держбюджету-2025. Законопроєкт передбачає вилучення 8 млрд грн з бюджету Києва, призначених на освіту, медицину, транспорт та підтримку ЗСУ.
Київський міський голова звернувся до Президента України не підписувати закон про зміни до Держбюджету, оскільки це, як вказано на сторінці Віталія Кличка, суперечать принципам збалансованості бюджетної системи, а також Конституції України і Закону "Про столицю".
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Деталі
Віталій Кличко звернувся до Президента України із закликом не підписувати закон про зміни до Держбюджету-2025: ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 13439-3. Очільник столиці України заявив, що вказаний законопроєкт порушує Конституцію, а також Бюджетний кодекс.
Також у заяві вказано, що зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи.
Віталій Кличко закликав Володимира Зеленського повернути законопроєкт до Верховної Ради на повторний розгляд
Коментар
За розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України
Нагадаємо
Бюджетний комітет Верховної Ради України 15 липня схвалив законопроєкт про зміни до Держбюджету-2025 для фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони.
