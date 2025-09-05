Київ недорахується коштів для важливих галузей: Кличко проти закону про зміни до Держбюджету-2025 у нинішньому вигляді

Київський міський голова звернувся до Президента України не підписувати закон про зміни до Держбюджету, оскільки це, як вказано на сторінці Віталія Кличка, суперечать принципам збалансованості бюджетної системи, а також Конституції України і Закону "Про столицю".

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Деталі

Віталій Кличко звернувся до Президента України із закликом не підписувати закон про зміни до Держбюджету-2025: ухвалений Верховною Радою законопроєкт № 13439-3. Очільник столиці України заявив, що вказаний законопроєкт порушує Конституцію, а також Бюджетний кодекс.

Також у заяві вказано, що зміни суперечать принципам самостійності та збалансованості бюджетної системи.

Віталій Кличко закликав Володимира Зеленського повернути законопроєкт до Верховної Ради на повторний розгляд

Коментар

За розрахунками, з бюджету Києва мають бути вилучені 8 млрд грн, які передбачені в бюджеті міста на 2025 рік. Зокрема, ці кошти йдуть на фінансування освіти, медицини, транспорту, реабілітацію військовослужбовців та підтримку Збройних Сил України - зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо

Бюджетний комітет Верховної Ради України 15 липня схвалив законопроєкт про зміни до Держбюджету-2025 для фінансового забезпечення сектору безпеки та оборони.

У Києві в липні викрили багаторівневу схему розкрадання коштів міського бюджету. На початку місяця стало відомо, що повідомлено підозру 11 посадовцям. Загальна сума встановлених збитків — 196,4 мільйонів гривень.