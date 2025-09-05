$41.350.02
Киев недополучит средства для важных отраслей: Кличко против закона об изменениях в Госбюджет-2025 в нынешнем виде

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Киевский городской голова Виталий Кличко призывает Президента не подписывать закон об изменениях в Госбюджет-2025. Законопроект предусматривает изъятие 8 млрд грн из бюджета Киева, предназначенных на образование, медицину, транспорт и поддержку ВСУ.

Киев недополучит средства для важных отраслей: Кличко против закона об изменениях в Госбюджет-2025 в нынешнем виде

Киевский городской голова обратился к Президенту Украины не подписывать закон об изменениях в Госбюджет, поскольку это, как указано на странице Виталия Кличко, противоречит принципам сбалансированности бюджетной системы, а также Конституции Украины и Закону "О столице".

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Детали

Виталий Кличко обратился к Президенту Украины с призывом не подписывать закон об изменениях в Госбюджет-2025: принятый Верховной Радой законопроект № 13439-3. Глава столицы Украины заявил, что указанный законопроект нарушает Конституцию, а также Бюджетный кодекс.

Также в заявлении указано, что изменения противоречат принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы.

Виталий Кличко призвал Владимира Зеленского вернуть законопроект в Верховную Раду на повторное рассмотрение

Комментарий

По расчетам, из бюджета Киева должны быть изъяты 8 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете города на 2025 год. В частности, эти средства идут на финансирование образования, медицины, транспорта, реабилитацию военнослужащих и поддержку Вооруженных Сил Украины

- отметил Виталий Кличко.

Напомним

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины 15 июля одобрил законопроект об изменениях в Госбюджет-2025 для финансового обеспечения сектора безопасности и обороны.

В Киеве в июле разоблачили многоуровневую схему хищения средств городского бюджета. В начале месяца стало известно, что сообщено подозрение 11 должностным лицам. Общая сумма установленных убытков — 196,4 миллиона гривен.

Игорь Тележников

