Забирає у Києва 8 млрд грн: у Раді схвалили законопроєкт про фінансування сектору безпеки

Бюджетний комітет Верховної Ради України схвалив законопроект про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань. Про це повідомив у Telegram народний депутат Ярослав Желєзняк, передає УНН.

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Це альтернативний по змінам у Бюджет 2025 (там де 400+ млрд на армію). Там всі видатки на всі старі/ нові міністерства залишаються в тому самому обсязі. Навіть на Міністерство єдності. Єдина зміна - пропонується в цьому році з 01.08 до 31.12 10% податку на прибуток, який зараховується до бюджету міста Києва зарахувати до Резервного фонду державного бюджету – написав депутат.

Його колега по парламенту Олексій Гончаренко додав, що "за" даний законопроект проголосували 27 народних депутати з фракції "Слуг народу" і депутатських груп. Водночас не голосували депутати з фракції "Батьківщина" і "Голос" - сам Гончаренко, за його ж словами, голосував "проти".

Також він додав, що даним законопроектом у Києва забирають 8 млрд гривень.

Автори законопроєкту – "слуги" – не прийшли на засідання і не включились онлайн. На моє питання – навіщо забирати гроші у Києва і як це вплине на місто – не відповіли. Сказали читати пояснювальну записку – заявив Гончаренко.

Нагадаємо

У Верховній Раді України зареєстрували пакет законопроєктів, що мають на меті зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом.