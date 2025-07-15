Забирает у Киева 8 млрд грн: в Раде одобрили законопроект о финансировании сектора безопасности

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины одобрил законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год" относительно финансового обеспечения сектора безопасности и обороны и решения первоочередных вопросов. Об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Это альтернативный по изменениям в Бюджет 2025 (там где 400+ млрд на армию). Там все расходы на все старые/новые министерства остаются в том же объеме. Даже на Министерство единства. Единственное изменение - предлагается в этом году с 01.08 до 31.12 10% налога на прибыль, который зачисляется в бюджет города Киева зачислить в Резервный фонд государственного бюджета – написал депутат.

Его коллега по парламенту Алексей Гончаренко добавил, что "за" данный законопроект проголосовали 27 народных депутатов из фракции "Слуг народа" и депутатских групп. В то же время не голосовали депутаты из фракции "Батькивщина" и "Голос" - сам Гончаренко, по его же словам, голосовал "против".

Также он добавил, что данным законопроектом у Киева забирают 8 млрд гривен.

Авторы законопроекта – "слуги" – не пришли на заседание и не включились онлайн. На мой вопрос – зачем забирать деньги у Киева и как это повлияет на город – не ответили. Сказали читать пояснительную записку – заявил Гончаренко.

Напомним

В Верховной Раде Украины зарегистрировали пакет законопроектов, имеющих целью сделать прожиточный минимум реальным социальным стандартом.