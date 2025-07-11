Раді пропонують змінити прожитковий мінімум в Україні: що передбачається

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про реєстрацію у парламенті пакета законопроєктів, які мають на меті зробити прожитковий мінімум реальним соціальним стандартом, а не формальною цифрою. Про це Стефанчук повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Україна має зробити прожитковий мінімум справді дієвим інструментом соціальної справедливості. Сьогодні цей показник не відображає реальних витрат людини. Зараз його використовують майже до всього: нарахування соцвиплат, штрафів, зарплат посадовців, тощо. І через це він втратив своє головне призначення - допомагати тим, хто найбільше потребує підтримки - сказав Стефанчук.

Він зазначив, що у Раді було зареєстровано законопроєкт щодо визначення прожиткового мінімуму.

Перше, чітко визначити прожитковий мінімум як соціальний стандарт, який реально гарантує базові умови життя. Друге, забрати невластиві йому функції, наприклад, розрахунок штрафів чи зарплат посадовців. Третє, запровадити окремі показники, щоб розрахунки зарплат, штрафів і зборів не впливали на розмір прожиткового мінімуму, а також створити умови для його поступового підвищення так, щоб це відповідало можливостям державного бюджету - додав Стефанчук.

На його переконання, ці зміни зроблять соцвиплати більш чесними та прив'язаними до реальних потреб людей і нададуть можливість державі підвищувати прожитковий мінімум без автоматичного збільшення штрафів чи зарплат посадовців, а також і що головне, повернуть йому основне призначення - бути реальним соціальним стандартом.

Нагадаємо

Кабінет міністрів ухвалив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, якою визначив, яким буде прожитковий мінімум, мінімальна зарплата, курс валют протягом наступних трьох років.

Мінімальна зарплата у 2025 році залишиться на рівні 8000 грн, але підвищення податків на доходи фізичних осіб та військового збору призведе до зменшення суми, яка надходитиме "на руки".