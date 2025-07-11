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Раде предлагают изменить прожиточный минимум в Украине: что предусматривается

Киев • УНН

 • 906 просмотра

В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, имеющих целью сделать прожиточный минимум реальным социальным стандартом. Это позволит отделить его от расчета штрафов и зарплат должностных лиц, обеспечивая постепенное повышение.

Раде предлагают изменить прожиточный минимум в Украине: что предусматривается

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил о регистрации в парламенте пакета законопроектов, которые имеют целью сделать прожиточный минимум реальным социальным стандартом, а не формальной цифрой. Об этом Стефанчук сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Украина должна сделать прожиточный минимум действительно действенным инструментом социальной справедливости. Сегодня этот показатель не отражает реальных расходов человека. Сейчас его используют почти ко всему: начисление соцвыплат, штрафов, зарплат должностных лиц и т.д. И из-за этого он потерял свое главное предназначение - помогать тем, кто больше всего нуждается в поддержке 

- сказал Стефанчук.

Он отметил, что в Раде был зарегистрирован законопроект об определении прожиточного минимума.

Первое, четко определить прожиточный минимум как социальный стандарт, который реально гарантирует базовые условия жизни. Второе, убрать несвойственные ему функции, например, расчет штрафов или зарплат должностных лиц. Третье, ввести отдельные показатели, чтобы расчеты зарплат, штрафов и сборов не влияли на размер прожиточного минимума, а также создать условия для его постепенного повышения так, чтобы это соответствовало возможностям государственного бюджета 

- добавил Стефанчук.

По его убеждению, эти изменения сделают соцвыплаты более честными и привязанными к реальным потребностям людей и дадут возможность государству повышать прожиточный минимум без автоматического увеличения штрафов или зарплат должностных лиц, а также и что главное, вернут ему основное предназначение - быть реальным социальным стандартом.

Напомним

Кабинет министров принял бюджетную декларацию на 2026-2028 годы, которой определил, каким будет прожиточный минимум, минимальная зарплата, курс валют в течение следующих трех лет.

Минимальная зарплата в 2025 году останется на уровне 8000 грн, но повышение налогов на доходы физических лиц и военного сбора приведет к уменьшению суммы, которая будет поступать "на руки".

Павел Башинский

Павел Башинский

Обществополитика
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
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