Курс валют на 14 серпня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5149 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,64 грн/євро.

А офіційний курс злотого становить 11,42 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,75-41,25 грн, а євро за 48,80-48,10 грн, і злотий за 11,50-10,90 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,48 грн, а євро - за 48,45- 48,65 грн, і злотий за 11,30-11,40 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,50-41,53 грн/дол. та 48,57- 48,59 грн/євро.

Комітет ВР з питань бюджету рекомендував Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №13439-3, який передбачає перегляд держбюджету на 36,7 млрд. Тепер він стосується переважно невійськових видатків, зокрема, пропонується збільшити видатки на поповнення резервного фонду держбюджету та для Мінцифри.