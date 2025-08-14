Курс валют на 14 серпня: гривня девальвувала

$41.430.02
48.080.12
ukenru
Ексклюзив
06:07 • 2066 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 14801 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 30731 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 36017 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 37444 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 40702 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 75088 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 77361 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149430 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 66514 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+23°
0м/с
58%
756мм
Популярнi новини
"Коаліція охочих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді13 серпня, 23:47 • 5814 перегляди
США і росія обговорюють "окупацію" України за моделлю Ізраїлю - The TimesPhoto14 серпня, 00:06 • 8772 перегляди
Масові протести у Сербії: відомо про десятки пораненихVideo14 серпня, 01:04 • 8318 перегляди
Трамп давно прагнув зустрічі з путіним, але ризикує "потрапити в пастку" - The Atlantic01:32 • 4546 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW04:22 • 9300 перегляди
Публікації
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 149421 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 125197 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 115942 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 126812 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 97800 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Велика Британія
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 23844 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 46447 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 99825 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 116348 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено Video12 серпня, 18:19 • 49031 перегляди
Актуальне
The Times
Шахед-136
Brent
Криптовалюта
WhatsApp

Курс валют на 14 серпня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 694 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5149 грн/дол., що девальвувало її на 9 копійок. Курс євро становить 48,64 грн/євро, а злотого – 11,42 грн/злот.

Курс валют на 14 серпня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5149 грн/дол., що девальвувало гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,51 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,64 грн/євро.

А офіційний курс злотого становить 11,42 грн/злот.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,75-41,25 грн, а євро за 48,80-48,10 грн, і злотий за 11,50-10,90 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,40-41,48 грн, а євро - за 48,45- 48,65 грн, і злотий за 11,30-11,40 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,50-41,53 грн/дол. та 48,57- 48,59 грн/євро.

        Нафтогаз отримає €500 млн від ЄБРР на закупівлю газу вперше під гарантію ЄС13.08.25, 11:16 • 2578 переглядiв

        Доповнення

        Комітет ВР з питань бюджету рекомендував Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №13439-3, який передбачає перегляд держбюджету на 36,7 млрд. Тепер він стосується переважно невійськових видатків, зокрема, пропонується збільшити видатки на поповнення резервного фонду держбюджету та для Мінцифри.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Верховна Рада України
        Україна