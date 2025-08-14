$41.430.02
13 августа, 19:25 • 12801 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 28854 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 34294 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 36016 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 39734 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 74489 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 77052 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 147758 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 66342 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 123703 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Курс валют на 14 августа: гривна девальвировала

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5149 грн/долл., что девальвировало ее на 9 копеек. Курс евро составляет 48,64 грн/евро, а злотого – 11,42 грн/злот.

Курс валют на 14 августа: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5149 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,64 грн/евро.

А официальный курс злотого составляет 11,42 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,25 грн, а евро по 48,80-48,10 грн, и злотый по 11,50-10,90 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, а евро - по 48,45-48,65 грн, и злотый по 11,30-11,40 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,50-41,53 грн/долл. и 48,57-48,59 грн/евро.

        Нафтогаз получит €500 млн от ЕБРР на закупку газа впервые под гарантию ЕС13.08.25, 11:16 • 2558 просмотров

        Дополнение

        Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект №13439-3, который предусматривает пересмотр госбюджета на 36,7 млрд. Теперь он касается преимущественно невоенных расходов, в частности, предлагается увеличить расходы на пополнение резервного фонда госбюджета и для Минцифры.

        Анна Мурашко

