Курс валют на 14 августа: гривна девальвировала
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,5149 грн/долл., что девальвировало ее на 9 копеек. Курс евро составляет 48,64 грн/евро, а злотого – 11,42 грн/злот.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,64 грн/евро.
А официальный курс злотого составляет 11,42 грн/злот.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,25 грн, а евро по 48,80-48,10 грн, и злотый по 11,50-10,90 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, а евро - по 48,45-48,65 грн, и злотый по 11,30-11,40 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,50-41,53 грн/долл. и 48,57-48,59 грн/евро.
Дополнение
Комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал Раде принять во втором чтении законопроект №13439-3, который предусматривает пересмотр госбюджета на 36,7 млрд. Теперь он касается преимущественно невоенных расходов, в частности, предлагается увеличить расходы на пополнение резервного фонда госбюджета и для Минцифры.