Курс валют на 14 августа: гривна девальвировала

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5149 грн/долл., что девальвировало гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,51 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,64 грн/евро.

А официальный курс злотого составляет 11,42 грн/злот.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,25 грн, а евро по 48,80-48,10 грн, и злотый по 11,50-10,90 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,40-41,48 грн, а евро - по 48,45-48,65 грн, и злотый по 11,30-11,40 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,50-41,53 грн/долл. и 48,57-48,59 грн/евро.

Дополнение

