Нафтогаз получит €500 млн от ЕБРР на закупку газа впервые под гарантию ЕС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали соглашение на 500 млн евро для закупки газа, впервые под гарантию ЕС, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, пишет УНН.

Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране. Но самое важное - впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины - написала Свириденко.

По ее словам, "это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы".

Она выразила благодарность "ЕБРР и ЕС за поддержку, а команде правительства и Нафтогаза - за профессиональную работу".

В Нафтогазе указали, что будут закупать газ "на конкурентных условиях у более чем 30 предварительно квалифицированных поставщиков на основе контрактов, заключенных в соответствии со стандартами Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET)".

