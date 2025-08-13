Нафтогаз получит €500 млн от ЕБРР на закупку газа впервые под гарантию ЕС
Киев • УНН
ЕБРР и Нафтогаз подписали соглашение на 500 млн евро для закупки газа. Это крупнейший проект банка в Украине, впервые под гарантию ЕС.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали соглашение на 500 млн евро для закупки газа, впервые под гарантию ЕС, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, пишет УНН.
Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране. Но самое важное - впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины
По ее словам, "это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы".
Она выразила благодарность "ЕБРР и ЕС за поддержку, а команде правительства и Нафтогаза - за профессиональную работу".
В Нафтогазе указали, что будут закупать газ "на конкурентных условиях у более чем 30 предварительно квалифицированных поставщиков на основе контрактов, заключенных в соответствии со стандартами Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET)".
