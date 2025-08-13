Нафтогаз получит €500 млн от ЕБРР на закупку газа впервые под гарантию ЕС

$41.430.02
Эксклюзив
08:39 • 9104 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
06:18 • 27119 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
06:01 • 22591 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 48136 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 76044 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 49637 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 88170 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 43693 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 44266 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 130608 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Бизнес на блокпосту: на Днепропетровщине будут судить правоохранителей, вымогавших деньги у водителей13 августа, 00:20
Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных13 августа, 02:17
Последствия потери Украиной контроля над Донецкой областью для фронта - прогноз ISW13 августа, 02:50
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47
На Покровском направлении сорвали штурм россиян - Нацгвардия07:26
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
Эксклюзив
08:39
Эксклюзив
08:39 • 9148 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"06:18
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты12 августа, 17:43
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах12 августа, 16:50
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 76098 просмотра
Автомобиль Тони Старка из «Мстителей» впервые появится на публике06:39
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на Ибице05:47
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установлена12 августа, 18:19
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40
Нафтогаз получит €500 млн от ЕБРР на закупку газа впервые под гарантию ЕС

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

ЕБРР и Нафтогаз подписали соглашение на 500 млн евро для закупки газа. Это крупнейший проект банка в Украине, впервые под гарантию ЕС.

Нафтогаз получит €500 млн от ЕБРР на закупку газа впервые под гарантию ЕС

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и НАК "Нафтогаз Украины" подписали соглашение на 500 млн евро для закупки газа, впервые под гарантию ЕС, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко в Telegram в среду, пишет УНН.

Нафтогаз и ЕБРР подписали рекордное для Украины соглашение - 500 млн евро на закупку газа. Это крупнейший проект банка в нашей стране. Но самое важное - впервые такой кредит предоставляется под гарантию ЕС, без государственной гарантии Украины

- написала Свириденко.

По ее словам, "это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы".

Она выразила благодарность "ЕБРР и ЕС за поддержку, а команде правительства и Нафтогаза - за профессиональную работу".

В Нафтогазе указали, что будут закупать газ "на конкурентных условиях у более чем 30 предварительно квалифицированных поставщиков на основе контрактов, заключенных в соответствии со стандартами Европейской федерации энергетических трейдеров (EFET)".

Нафтогаз взял многомиллиардный кредит у ПриватБанка для закачки газа в ПХГ на зиму23.07.25, 11:43 • 4610 просмотров

Юлия Шрамко

