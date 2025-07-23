Нафтогаз взял многомиллиардный кредит у ПриватБанка для закачки газа в ПХГ на зиму

"Нафтогаз" привлек кредит в размере 4,7 млрд грн от ПриватБанка для подготовки к зиме, сообщили в компании в среду, пишет УНН.

Группа "Нафтогаз" привлекла кредит в размере 4,7 млрд грн от ПриватБанка. Средства будут использованы для формирования необходимых запасов в ПХГ накануне отопительного сезона 2025/2026 годов - сообщил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

Параллельно, по его словам, продолжается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами.

"Нафтогаз" также, как сообщается, уже законтрактовал 440 млн куб. м СПГ (LNG) у польской компании ORLEN.

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