Нафтогаз взяв кількамільярдний кредит у ПриватБанку для закачки газу у ПСГ на зиму
Київ • УНН
Група Нафтогаз отримала кредит у 4,7 млрд грн від ПриватБанку для формування запасів газу в ПСГ перед опалювальним сезоном 2025/2026. Компанія також законтрактувала 440 млн куб. м LNG від ORLEN.
Нафтогаз залучив 4,7 млрд грн кредиту від ПриватБанку для підготовки до зими, повідомили у компанії у середу, пише УНН.
Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 4,7 млрд грн від ПриватБанку. Кошти використають для формування необхідних запасів у ПСГ напередодні опалювального сезону 2025/2026 років
Паралельно, з його слів, триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.
Нафтогаз також, як повідомляється, уже законтрактував 440 млн куб. м СПГ (LNG) в польської компанії ORLEN.
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