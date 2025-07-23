Нафтогаз взяв кількамільярдний кредит у ПриватБанку для закачки газу у ПСГ на зиму

Нафтогаз залучив 4,7 млрд грн кредиту від ПриватБанку для підготовки до зими, повідомили у компанії у середу, пише УНН.

Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 4,7 млрд грн від ПриватБанку. Кошти використають для формування необхідних запасів у ПСГ напередодні опалювального сезону 2025/2026 років - повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Паралельно, з його слів, триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами.

Нафтогаз також, як повідомляється, уже законтрактував 440 млн куб. м СПГ (LNG) в польської компанії ORLEN.

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