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Нафтогаз взяв кількамільярдний кредит у ПриватБанку для закачки газу у ПСГ на зиму

Київ • УНН

 • 3040 перегляди

Група Нафтогаз отримала кредит у 4,7 млрд грн від ПриватБанку для формування запасів газу в ПСГ перед опалювальним сезоном 2025/2026. Компанія також законтрактувала 440 млн куб. м LNG від ORLEN.

Нафтогаз взяв кількамільярдний кредит у ПриватБанку для закачки газу у ПСГ на зиму

Нафтогаз залучив 4,7 млрд грн кредиту від ПриватБанку для підготовки до зими, повідомили у компанії у середу, пише УНН.

Група Нафтогаз залучила кредит у розмірі 4,7 млрд грн від ПриватБанку. Кошти використають для формування необхідних запасів у ПСГ напередодні опалювального сезону 2025/2026 років

- повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Паралельно, з його слів, триває співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та країнами-партнерами. 

Нафтогаз також, як повідомляється, уже законтрактував 440 млн куб. м СПГ (LNG) в польської компанії ORLEN.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
ПриватБанк
Нафтогаз України
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