Україна збільшила закупівлю американського СПГ у Польщі до 300 млн кубів - Нафтогаз

$41.670.15
47.540.17
ukenru
Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї
08:13 • 34038 перегляди

Ракетний удар по Києву: серед загиблих - двоє дітей з однієї сім’ї

23 квітня, 17:58 • 89724 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

23 квітня, 15:00 • 123706 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

23 квітня, 14:18 • 169410 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 93505 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 152040 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 58400 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 41787 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 33978 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 36267 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+26°
2.7м/с
21%
746 мм
Популярнi новини

Удар по Києву 24 квітня: 9 загиблих, 63 постраждалих, серед них 6 дітей

24 квітня, 03:17 • 23503 перегляди

США різко змінили стратегію щодо війни в Україні - ISW

24 квітня, 03:28 • 89262 перегляди

Ворог вивів 11 ракетоносіїв з "Калібрами" на борту в Чорне море - ВМС ЗСУ

24 квітня, 03:44 • 41736 перегляди

Масована атака на Україну 24 квітня: в МВС показали наслідки російських ударів

05:06 • 38595 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

06:58 • 38700 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 169417 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 100352 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 152045 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 112391 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 126508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Віталій Кличко

Денис Шмигаль

Володимир Зеленський

Мілорад Додік

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Китай

Польща

Реклама
УНН Lite

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

08:47 • 17133 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

06:58 • 39372 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

23 квітня, 15:29 • 42728 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

23 квітня, 13:53 • 49734 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 60531 перегляди
Актуальне

Financial Times

F-16 Fighting Falcon

9K720 Iskander

TikTok

Saab JAS 39 Gripen

Україна збільшила закупівлю американського СПГ у Польщі до 300 млн кубів - Нафтогаз

Київ • УНН

 • 2790 перегляди

Нафтогаз та ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м LNG зі США. Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів.

Україна збільшила закупівлю американського СПГ у Польщі до 300 млн кубів - Нафтогаз
www.naftogaz.com

Україна закупила ще 100 млн куб. м скрапленого природного газу з партії американського LNG у польської компанії ORLEN - загальний обсяг постачання сягнув 300 млн кубометрів, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.

Група Нафтогаз і ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м скрапленого природного газу (LNG). Це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів

- повідомили у компанії.

Про підписання контракту було оголошено в межах щорічної конференції ORLEN GAS Meeting - провідного галузевого заходу, присвяченого енергетичній безпеці регіону.

"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти - важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

"Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему", - повідомили в Нафтогазі.

Нафтогаз вже законтрактував 1,5 млрд кубів газу та шукає мільярд євро на зиму21.04.25, 13:42 • 2257 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаНовини Світу
Нафтогаз
Сполучені Штати
Україна
Польща
Brent
$66.42
Bitcoin
$92,477.30
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$33.63
Золото
$3,347.36
Ethereum
$1,743.94