Україна збільшила закупівлю американського СПГ у Польщі до 300 млн кубів - Нафтогаз

Україна закупила ще 100 млн куб. м скрапленого природного газу з партії американського LNG у польської компанії ORLEN - загальний обсяг постачання сягнув 300 млн кубометрів, повідомили у Групі Нафтогаз у четвер, пише УНН.

Група Нафтогаз і ORLEN підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м скрапленого природного газу (LNG). Це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу становить 300 млн кубометрів - повідомили у компанії.

Про підписання контракту було оголошено в межах щорічної конференції ORLEN GAS Meeting - провідного галузевого заходу, присвяченого енергетичній безпеці регіону.

"Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти - важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", - зазначив очільник Групи Нафтогаз Роман Чумак.

"Газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему", - повідомили в Нафтогазі.

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