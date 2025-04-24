Украина увеличила закупку американского СПГ в Польше до 300 млн кубов - Нафтогаз

Украина закупила еще 100 млн куб. м сжиженного природного газа из партии американского LNG у польской компании ORLEN - общий объем поставки достиг 300 млн кубометров, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.

Группа Нафтогаз и ORLEN подписали новое соглашение на поставку 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG). Это уже третий контракт в рамках партнерства, заключенного весной этого года. Общий объем законтрактованного газа составляет 300 млн кубометров - сообщили в компании.

О подписании контракта было объявлено в рамках ежегодной конференции ORLEN GAS Meeting - ведущего отраслевого мероприятия, посвященного энергетической безопасности региона.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону, и такие контракты - важная часть нашей стратегии по диверсификации поставок и обеспечению энергетической стабильности страны", - отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

"Газ будет поставляться из США, будет проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце (Польша) и транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему", - сообщили в Нафтогазе.

Нафтогаз уже законтрактовал 1,5 млрд кубов газа и ищет миллиард евро на зиму