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Украина увеличила закупку американского СПГ в Польше до 300 млн кубов - Нафтогаз

Киев • УНН

 • 1182 просмотра

Нафтогаз и ORLEN подписали новое соглашение на поставку 100 млн куб. м LNG из США. Общий объем законтрактованного газа составляет 300 млн кубометров.

Украина увеличила закупку американского СПГ в Польше до 300 млн кубов - Нафтогаз

Украина закупила еще 100 млн куб. м сжиженного природного газа из партии американского LNG у польской компании ORLEN - общий объем поставки достиг 300 млн кубометров, сообщили в Группе Нафтогаз в четверг, пишет УНН.

Группа Нафтогаз и ORLEN подписали новое соглашение на поставку 100 млн куб. м сжиженного природного газа (LNG). Это уже третий контракт в рамках партнерства, заключенного весной этого года. Общий объем законтрактованного газа составляет 300 млн кубометров

- сообщили в компании.

О подписании контракта было объявлено в рамках ежегодной конференции ORLEN GAS Meeting - ведущего отраслевого мероприятия, посвященного энергетической безопасности региона.

"Мы уже готовимся к следующему отопительному сезону, и такие контракты - важная часть нашей стратегии по диверсификации поставок и обеспечению энергетической стабильности страны", - отметил глава Группы Нафтогаз Роман Чумак.

"Газ будет поставляться из США, будет проходить регазификацию на терминале в Свиноуйсьце (Польша) и транспортироваться в Украину через польскую газотранспортную систему", - сообщили в Нафтогазе.

Нафтогаз уже законтрактовал 1,5 млрд кубов газа и ищет миллиард евро на зиму21.04.25, 13:42 • 2253 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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