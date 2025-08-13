Нафтогаз отримає €500 млн від ЄБРР на закупівлю газу вперше під гарантію ЄС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та НАК "Нафтогаз України" підписали угоду на 500 млн євро для закупівлі газу, уперше під гарантію ЄС, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, пише УНН.

Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду - 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні. Але найважливіше - вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України - написала Свириденко.

З її слів, "це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими".

Вона висловила вдячність "ЄБРР та ЄС за підтримку, а команді уряду та Нафтогазу - за професійну роботу".

У Нафтогазі вказали, що закуповуватимуть газ "на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET)".

