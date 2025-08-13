Нафтогаз отримає €500 млн від ЄБРР на закупівлю газу вперше під гарантію ЄС

$41.430.02
Ексклюзив
08:39 • 9296 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:29 • 10864 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
06:18 • 27299 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
06:01 • 22717 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 48322 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 76207 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 14:45 • 49697 перегляди
Решетилова про законопроєкт щодо Військового омбудсмана: має бути ухвалений на наступному тижні
12 серпня, 13:48 • 88290 перегляди
Ми-8 на гачку кремля? Як українські вертольоти віддали у технічну залежність від компанії з російськими зв'язками
12 серпня, 13:29 • 43712 перегляди
Зеленський доручив уряду розглянути спрощення перетину кордону для українців до 22 років
Ексклюзив
12 серпня, 12:50 • 44297 перегляди
Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Бізнес на блокпосту: на Дніпропетровщині судитимуть правоохоронців, які вимагали гроші у водіїв13 серпня, 00:20 • 20312 перегляди
Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглихPhoto13 серпня, 02:17 • 28137 перегляди
Наслідки втрати Україною контролю над Донецькою областю для фронту - прогноз ISWPhoto13 серпня, 02:50 • 25532 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці05:47 • 22289 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - НацгвардіяVideo07:26 • 15063 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
08:39 • 9300 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 48335 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах12 серпня, 16:50 • 30106 перегляди
Місія виживання: чи врятує спецрежим Defence City авіабудування України
Ексклюзив
12 серпня, 15:14 • 76223 перегляди
УНН Lite
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка
"Часу більше немає": Мадонна закликала Папу Лева XIV відвідати Газу
Нафтогаз отримає €500 млн від ЄБРР на закупівлю газу вперше під гарантію ЄС

Київ • УНН

 • 1292 перегляди

ЄБРР та Нафтогаз підписали угоду на 500 млн євро для закупівлі газу. Це найбільший проєкт банку в Україні, вперше під гарантію ЄС.

Нафтогаз отримає €500 млн від ЄБРР на закупівлю газу вперше під гарантію ЄС

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та НАК "Нафтогаз України" підписали угоду на 500 млн євро для закупівлі газу, уперше під гарантію ЄС, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у Telegram у середу, пише УНН.

Нафтогаз та ЄБРР підписали рекордну для України угоду - 500 млн євро на закупівлю газу. Це найбільший проєкт банку в нашій країні. Але найважливіше - вперше такий кредит надається під гарантію ЄС, без державної гарантії України

- написала Свириденко.

З її слів, "це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими".

Вона висловила вдячність "ЄБРР та ЄС за підтримку, а команді уряду та Нафтогазу - за професійну роботу".

У Нафтогазі вказали, що закуповуватимуть газ "на конкурентних умовах у більш ніж 30 попередньо кваліфікованих постачальників на основі контрактів, що укладені відповідно до стандартів Європейської федерації енергетичних трейдерів (EFET)".

Нафтогаз взяв кількамільярдний кредит у ПриватБанку для закачки газу у ПСГ на зиму23.07.25, 11:43 • 4610 переглядiв

Юлія Шрамко

Економіка
Нафтогаз України
Європейський Союз
Україна