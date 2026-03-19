Науседа: ЄС має включити "росатом" та "лукойл" у новий санкційний пакет
Президент Литви закликає якнайшвидше ухвалити 20-й пакет санкцій та внести "росатом" і "лукойл" до 21-го. За його словами, посилення тиску необхідне для зміни поведінки рф.
Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що Європейський Союз повинен не тільки якнайшвидше ухвалити рішення щодо 20-го пакету санкцій проти росії, а й розпочати обговорення 21-го пакету, який міг би включати найбільші нафтові компанії країни. Про це повідомляє Delfi, інформує УНН.
За словами Науседи, "незрозуміло і, на жаль, дуже шкода, що у нас досі немає на столі 20-го пакету санкцій".
Нам потрібно зробити це якнайшвидше. І, звичайно, 21-й пакет санкцій також можна було б розглянути, тому що багато компаній, які я називаю "недоторканними", залишаються осторонь першої черги
Він уточнив, що має на увазі "росатом", а також "лукойл".
"Я думаю, дуже важливо розуміти, що в рамках мирних переговорів неможливо досягнути позитивних результатів, якщо дотримуватись підходу, спрямованого на досягнення миру. Необхідно обов'язково посилювати тиск, щоб досягти результату та змінити поведінку росіян", - додав Науседа.
Лідери ЄС очікують швидкого ухвалення 20-го пакету санкцій проти росії, ідеться у заяві 25 лідерів блоку, на тлі опору Угорщини і Словаччини, на саміті у четвер.
