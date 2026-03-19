В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Науседа: ЕС должен включить "Росатом" и "Лукойл" в новый санкционный пакет

Киев • УНН

 • 558 просмотра

Президент Литвы призывает как можно скорее принять 20-й пакет санкций и внести "Росатом" и "Лукойл" в 21-й. По его словам, усиление давления необходимо для изменения поведения РФ.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский Союз должен не только как можно скорее принять решение по 20-му пакету санкций против России, но и начать обсуждение 21-го пакета, который мог бы включать крупнейшие нефтяные компании страны. Об этом сообщает Delfi, информирует УНН.

По словам Науседы, "непонятно и, к сожалению, очень жаль, что у нас до сих пор нет на столе 20-го пакета санкций".

Нам нужно сделать это как можно скорее. И, конечно, 21-й пакет санкций также можно было бы рассмотреть, потому что многие компании, которые я называю "неприкасаемыми", остаются в стороне от первой очереди

- сказал президент Литвы.

Он уточнил, что имеет в виду "Росатом", а также "Лукойл".

"Я думаю, очень важно понимать, что в рамках мирных переговоров невозможно достичь положительных результатов, если придерживаться подхода, направленного на достижение мира. Необходимо обязательно усиливать давление, чтобы достичь результата и изменить поведение россиян", - добавил Науседа.

Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против России, говорится в заявлении 25 лидеров блока, на фоне сопротивления Венгрии и Словакии, на саммите в четверг.

20-й пакет санкций ЕС против рф будет принят, это вопрос времени - президент Еврокомиссии24.02.26, 17:59 • 3338 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Война в Украине
Гитанас Науседа
Европейский Союз