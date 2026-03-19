Науседа: ЕС должен включить "Росатом" и "Лукойл" в новый санкционный пакет

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Европейский Союз должен не только как можно скорее принять решение по 20-му пакету санкций против России, но и начать обсуждение 21-го пакета, который мог бы включать крупнейшие нефтяные компании страны. Об этом сообщает Delfi, информирует УНН.

Подробности

По словам Науседы, "непонятно и, к сожалению, очень жаль, что у нас до сих пор нет на столе 20-го пакета санкций".

Нам нужно сделать это как можно скорее. И, конечно, 21-й пакет санкций также можно было бы рассмотреть, потому что многие компании, которые я называю "неприкасаемыми", остаются в стороне от первой очереди - сказал президент Литвы.

Он уточнил, что имеет в виду "Росатом", а также "Лукойл".

"Я думаю, очень важно понимать, что в рамках мирных переговоров невозможно достичь положительных результатов, если придерживаться подхода, направленного на достижение мира. Необходимо обязательно усиливать давление, чтобы достичь результата и изменить поведение россиян", - добавил Науседа.

Напомним

Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против России, говорится в заявлении 25 лидеров блока, на фоне сопротивления Венгрии и Словакии, на саммите в четверг.

