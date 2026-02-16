$43.100.11
51.130.09
ukenru
Ексклюзив
13:44
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
12:57
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
11:42
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
09:37
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
13:44
11:42
15 лютого, 14:11
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Музикант
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харківська область
Львів
Дніпропетровська область
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
The Guardian
ChatGPT

Кулеба роз’яснив, які саме будівлі забиратимуть під житло для ВПО

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Олексій Кулеба пояснив, що під житло для ВПО переобладнають лише порожні державні та комунальні будівлі, не чіпаючи приватну власність. Пілотний етап програми стартує в Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.

Кулеба роз’яснив, які саме будівлі забиратимуть під житло для ВПО

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України –міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив, як відбуватиметься інвентаризація невикористаних об’єктів державної та комунальної власності, які потенційно можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram -канал голови профільного міністерства.

Деталі

За його словами, йдеться виключно про порожні будівлі, які роками не використовуються. Водночас Кулеба наголосив, що ініціатива не стосується приватного житла, а рішень про вилучення чи будь-яке втручання у приватну власність немає і бути не може.

Окремо Кулеба повідомив, що отримані результати планують інтегрувати у цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, запуск якої запланований на жовтень 2026 року. За задумом, це має забезпечити прозорий облік житлового ресурсу, зрозумілі критерії та мінімізувати "ручні" рішення.

Наш підхід простий: якщо в громаді є державна чи комунальна будівля, яка простоює, вона має працювати на людей

- зазначив міністр.

Він додав, що його відомство разом із міжнародними партнерами зараз тестує різні фінансові та управлінські моделі, аби надалі масштабувати подібні рішення по країні

Зауважимо, проєкт реалізують на виконання Закону України №4080-IX, який передбачає додаткові механізми забезпечення ВПО житлом. На першому етапі заплановано пілот у трьох областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Наразі триває відбір 60–70 об’єктів, із яких для підготовки детальних інвестиційних рішень мають відібрати 10–15 – там, де реконструкція є технічно та економічно обґрунтованою.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що установи, які розміщують ВПО, отримуватимуть компенсації за комунальні послуги. Зміни включають компенсацію без статусу ВПО, врахування фактичного часу перебування, спрощення підтвердження витрат та збільшення норми соціальної житлової площі.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітикаНерухомість
Нерухомість
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Електроенергія
Івано-Франківська область
Київська область
Полтавська область
Україна