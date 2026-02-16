Кулеба роз’яснив, які саме будівлі забиратимуть під житло для ВПО
Київ • УНН
Олексій Кулеба пояснив, що під житло для ВПО переобладнають лише порожні державні та комунальні будівлі, не чіпаючи приватну власність. Пілотний етап програми стартує в Київській, Івано-Франківській та Полтавській областях.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України –міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснив, як відбуватиметься інвентаризація невикористаних об’єктів державної та комунальної власності, які потенційно можна переобладнати під житло для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих груп. Про це повідомляє УНН із посиланням на офіційний Telegram -канал голови профільного міністерства.
Деталі
За його словами, йдеться виключно про порожні будівлі, які роками не використовуються. Водночас Кулеба наголосив, що ініціатива не стосується приватного житла, а рішень про вилучення чи будь-яке втручання у приватну власність немає і бути не може.
Окремо Кулеба повідомив, що отримані результати планують інтегрувати у цифрову інформаційно-аналітичну житлову систему для ВПО, запуск якої запланований на жовтень 2026 року. За задумом, це має забезпечити прозорий облік житлового ресурсу, зрозумілі критерії та мінімізувати "ручні" рішення.
Наш підхід простий: якщо в громаді є державна чи комунальна будівля, яка простоює, вона має працювати на людей
Він додав, що його відомство разом із міжнародними партнерами зараз тестує різні фінансові та управлінські моделі, аби надалі масштабувати подібні рішення по країні
Зауважимо, проєкт реалізують на виконання Закону України №4080-IX, який передбачає додаткові механізми забезпечення ВПО житлом. На першому етапі заплановано пілот у трьох областях: Київській, Івано-Франківській та Полтавській. Наразі триває відбір 60–70 об’єктів, із яких для підготовки детальних інвестиційних рішень мають відібрати 10–15 – там, де реконструкція є технічно та економічно обґрунтованою.
