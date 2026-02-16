$43.100.11
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 1704 просмотра
Кулеба разъяснил, какие именно здания будут забирать под жилье для ВПЛ

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Алексей Кулеба пояснил, что под жилье для ВПЛ будут переоборудовать только пустующие государственные и коммунальные здания, не трогая частную собственность. Пилотный этап программы стартует в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях.

Кулеба разъяснил, какие именно здания будут забирать под жилье для ВПЛ

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба объяснил, как будет происходить инвентаризация неиспользованных объектов государственной и коммунальной собственности, которые потенциально можно переоборудовать под жилье для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых групп. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный Telegram-канал главы профильного министерства.

Детали

По его словам, речь идет исключительно о пустующих зданиях, которые годами не используются. В то же время Кулеба подчеркнул, что инициатива не касается частного жилья, а решений об изъятии или любом вмешательстве в частную собственность нет и быть не может.

Отдельно Кулеба сообщил, что полученные результаты планируют интегрировать в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПЛ, запуск которой запланирован на октябрь 2026 года. По замыслу, это должно обеспечить прозрачный учет жилищного ресурса, понятные критерии и минимизировать "ручные" решения.

Наш подход прост: если в общине есть государственное или коммунальное здание, которое простаивает, оно должно работать на людей

- отметил министр.

Он добавил, что его ведомство вместе с международными партнерами сейчас тестирует различные финансовые и управленческие модели, чтобы в дальнейшем масштабировать подобные решения по стране

Отметим, проект реализуется во исполнение Закона Украины №4080-IX, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения ВПЛ жильем. На первом этапе запланирован пилот в трех областях: Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской. Сейчас идет отбор 60–70 объектов, из которых для подготовки детальных инвестиционных решений должны отобрать 10–15 – там, где реконструкция является технически и экономически обоснованной.

Напомним

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что учреждения, размещающие ВПЛ, будут получать компенсации за коммунальные услуги. Изменения включают компенсацию без статуса ВПЛ, учет фактического времени пребывания, упрощение подтверждения расходов и увеличение нормы социальной жилой площади.

Александра Василенко

