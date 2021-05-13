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Кулеба про ситуацію на кордоні: загроза нової військової провокації РФ залишається

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Попри заяви Росії про відведення військ від кордонів з Україною, загроза нових провокацій залишається. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками засідання міністрів закордонних справ Центральноєвропейської п'ятірки, передає кореспондент УНН.

Кулеба про ситуацію на кордоні: загроза нової військової провокації РФ залишається

Цитата:

"Ми присвятили окрему увагу російському воєнному нарощуванню біля українського кордону, і ескалацію безпекової ситуації у тимчасово окупованих територіях України. Я подякував всім країнам "Центральноєвропейської п'ятірки" за сильну підтримку територіальної цілісності та суверенітету моєї країни у міжнародно визнаних кордонах", - сказав міністр.

"Я проінформував міністрів, що, попри оголошення Росії про відведення її військ від кордонів з Україною, загроза нової військової провокації залишається навислою, і дуже велика кількість російських військових і військової техніки залишається поблизу кордону з Україною і на окупованих територіях", - повідомив Кулеба.

Деталі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснює робочий візит до Словацької Республіки, де на запрошення міністра закордонних та європейських справ Словаччини Івана Корчока вперше взяв участь в засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

Кулеба мав обговорити з колегами безпекову ситуацію в зоні російсько-українського збройного конфлікту та поблизу українського кордону, зміцнення безпеки в Східній та Центральній Європі, інтеграцію України до ЄС і НАТО.

Що було раніше

Міністр оборони України Андрій Таран напередодні заявив, що Росія дуже повільно відводить війська від кордону з Україною, на сьогодні можна говорити про відведення лише 4 тисяч військових з цієї ділянки.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною.

Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО.

За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”.

Москва 22 квітня оголосила про відведення військ.

Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, він вбачає небезпеку.

Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні - близько 80 тис. осіб російського контингенту.

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