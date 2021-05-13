Кулеба о ситуации на границе: угроза новой военной провокации РФ остается
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Несмотря на заявления России об отводе войск от границы с Украиной, угроза новых провокаций остается. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам заседания министров иностранных дел Центральноевропейской пятерки, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Мы посвятили отдельное внимание российскому военному наращиванию возле украинской границы, и эскалации ситуации с безопасностью во временно оккупированных территориях Украины. Я поблагодарил все страны "Центральноевропейской пятерки" за сильную поддержку территориальной целостности и суверенитета моей страны в международно признанных границах", - сказал министр.
"Я проинформировал министров, что, несмотря на объявление России об отводе ее войск от границы с Украиной, угроза новой военной провокации остается нависшей, и очень большое количество российских военных и военной техники остается вблизи границы с Украиной и на оккупированных территориях", - сообщил Кулеба.
Детали
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершает рабочий визит в Словакию, где по приглашению министра иностранных и европейских дел Словакии Ивана Корчока впервые принял участие в заседании глав дипломатии Центральноевропейской пятерки: Австрии, Словакии, Словении, Венгрии и Чехии.
Кулеба должен был обсудить с коллегами безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта и вблизи украинской границы, укрепление безопасности в Восточной и Центральной Европе, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
Что было раньше
Министр обороны Украины Андрей Таран накануне заявил , что Россия очень медленно отводит войска от границы с Украиной, на сегодня можно говорить об отводе всего 4 тысяч военных с этого участка.
Контекст
Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной.
Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО.
По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих.
Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками".
Москва 22 апреля объявила об отводе войск.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда внимательна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.
Зеленский после этого сообщал о медленном отведении сил РФ от границы, он видит опасность.
Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.