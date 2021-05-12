Міноборони про ситуацію на кордоні з РФ: відведення російських військ дуже повільне, а техніка - залишається

Цитата:

“За даними, які я отримав сьогодні вранці, Росія не поспішає виконувати свої обіцянки щодо відведення військ від нашого кордону. Зокрема, ми спостерігаємо, за даними нашої розвідки, за інформацією, яку ми також отримуємо від розвідок західних партнерів, Росія дуже повільно відводить війська. Відводить — це так, але дуже повільно, і те, що вони обіцяли до травня відвести війська, не відповідає дійсності”, — сказав міністр оборони.

“На теперішній час відведена кількість військ становить десь — якщо вчора ми казали про 3,5 тис., то на сьогодні це може становити біля 4 тисяч військовослужбовців”, — додав Таран.

Деталі

Зі слів очільника Міноборони, на північному кордоні України з Російською Федерацією техніка залишається — відводяться лише війська.

Контекст

Україна наприкінці березня вказала на посилення російського військового контингенту уздовж кордону з Україною. Такі дії РФ викликали занепокоєння Заходу і НАТО. За даними керівництва ЄС та України, Росія розмістила біля кордонів України і в окупованому Криму понад 100 тисяч військовослужбовців. Російський міністр оборони Сергій Шойгу пояснив концентрацію військовослужбовців в цих областях “контрольними перевірками”. Москва 22 квітня оголосила про відведення військ. Президент України Володимир Зеленський після цього вказав, що Україна завжди пильна, проте вітає будь-які кроки щодо зменшення військової присутності та деескалації ситуації на Донбасі.

Зеленський після цього повідомляв про повільне відведення сил РФ від кордону, вбачає небезпеку. Наразі, за повідомленнями ЗМІ, на кордоні — близько 80 тис. осіб російського контингенту.



