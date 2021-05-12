Минобороны о ситуации на границе с РФ: отвод российских войск очень медленный, а техника - остается

Цитата:

"По данным, которые я получил сегодня утром, Россия не спешит выполнять свои обещания относительно отвода войск от нашей границы. В частности, мы наблюдаем, по данным нашей разведки, по информации, которую мы также получаем от разведок западных партнеров, Россия очень медленно отводит войска. Отводит - это да, но очень медленно, и то, что они обещали к маю отвести войска, не соответствует действительности", - сказал министр обороны.

"В настоящее время отведенное количество войск составляет где-то - если вчера мы говорили о 3,5 тыс., то сегодня это может составлять около 4 тысяч военнослужащих", - добавил Таран.

Детали

По словам главы Минобороны, на северной границе Украины с Российской Федерацией техника остается - отводятся только войска.

Контекст

Украина в конце марта указала на усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной. Такие действия РФ вызвали беспокойство Запада и НАТО. По данным руководства ЕС и Украины, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 тысяч военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.

Зеленский после этого сообщал о медленном отведении сил РФ от границы, видит опасность. Сейчас, по сообщениям СМИ, на границе - около 80 тыс. человек российского контингента.



