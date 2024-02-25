Кулеба: головна мета російських наративів - роз’єднати Україну зсередини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що головна мета російських наративів - це роз’єднати Україну зсередини, посіяти внутрішні конфлікти й роз’єднати Україну з союзниками. Про це Кулеба сказав під час форуму "Україна. Рік 2024", пише УНН.

Головна мета російських наративів зараз - це роз’єднати Україну зсередини, посіяти внутрішні конфлікти й роз’єднати Україну з союзниками. Звідси береться такий наратив, наприклад, як втома від України. Це чисто одна мета. Наратив слабенько злітає, тому що з одного боку і, на жаль, медіа та різні експерти підіграють цій історії, це такий клікбейтний заголовок. Але з одного боку говорять про втому від України, а з іншого боку оголошуються нові пакети оборонної підтримки, підписуються угоди про безпекове співробітництво,