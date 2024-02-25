Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель российских нарративов - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками. Об этом Кулеба сказал во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Главная цель российских нарративов сейчас - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками. Отсюда берется такой нарратив, например, как усталость от Украины. Это чисто одна цель. Нарратив слабенько взлетает, потому что с одной стороны и, к сожалению, медиа и различные эксперты подыгрывают этой истории, это такой кликбейтный заголовок. Но с одной стороны говорят об усталости от Украины, а с другой стороны объявляются новые пакеты оборонной поддержки, подписываются соглашения о сотрудничестве по безопасности, - сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что ключевой историей, которую будут "разгонять" россияне для внутреннего разъединения, это тема выборов в Украине.

Мы уже видим их усилия. Эту историю пытаются "разогнать" и на международном уровне. Это тоже история, с которой надо очень осторожно работать. Как противодействовать? Во-первых, сохранять единство. Во-вторых, нужно ежедневно работать на результат. Когда будет поступать оружие, когда будут приниматься санкционные пакеты, когда будут заморожены и переданы российские активы, когда решения будут ежедневно, тогда это будет выбивать сопротивление у рф. Мы над этим работаем. Мы абсолютно способны победить россию и ей не удалось нас уничтожить, но надо оставаться объединенными, - добавил Кулеба.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что стратегическая цель рф в войне не изменилась - это уничтожение украинской государственности.