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Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри

Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри

Киев  •  УНН

25 февраля 2024, 15:14  •  13324 просмотра

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По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главная цель российских нарративов - разделить Украину изнутри и посеять внутренние конфликты.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель российских нарративов - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками. Об этом Кулеба сказал во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.

Главная цель российских нарративов сейчас - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками. Отсюда берется такой нарратив, например, как усталость от Украины. Это чисто одна цель. Нарратив слабенько взлетает, потому что с одной стороны и, к сожалению, медиа и различные эксперты подыгрывают этой истории, это такой кликбейтный заголовок. Но с одной стороны говорят об усталости от Украины, а с другой стороны объявляются новые пакеты оборонной поддержки, подписываются соглашения о сотрудничестве по безопасности,

- сказал Кулеба.

Детали

Он отметил, что ключевой историей, которую будут "разгонять" россияне для внутреннего разъединения, это тема выборов в Украине.

Мы уже видим их усилия. Эту историю пытаются "разогнать" и на международном уровне. Это тоже история, с которой надо очень осторожно работать. Как противодействовать? Во-первых, сохранять единство. Во-вторых, нужно ежедневно работать на результат. Когда будет поступать оружие, когда будут приниматься санкционные пакеты, когда будут заморожены и переданы российские активы, когда решения будут ежедневно, тогда это будет выбивать сопротивление у рф. Мы над этим работаем. Мы абсолютно способны победить россию и ей не удалось нас уничтожить, но надо оставаться объединенными,

- добавил Кулеба.

Напомним

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что стратегическая цель рф в войне не изменилась - это уничтожение украинской государственности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
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