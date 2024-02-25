Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри
Киев • УНН
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главная цель российских нарративов - разделить Украину изнутри и посеять внутренние конфликты.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главная цель российских нарративов - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками. Об этом Кулеба сказал во время форума "Украина. Год 2024", пишет УНН.
Главная цель российских нарративов сейчас - это разъединить Украину изнутри, посеять внутренние конфликты и разъединить Украину с союзниками. Отсюда берется такой нарратив, например, как усталость от Украины. Это чисто одна цель. Нарратив слабенько взлетает, потому что с одной стороны и, к сожалению, медиа и различные эксперты подыгрывают этой истории, это такой кликбейтный заголовок. Но с одной стороны говорят об усталости от Украины, а с другой стороны объявляются новые пакеты оборонной поддержки, подписываются соглашения о сотрудничестве по безопасности,
Детали
Он отметил, что ключевой историей, которую будут "разгонять" россияне для внутреннего разъединения, это тема выборов в Украине.
Мы уже видим их усилия. Эту историю пытаются "разогнать" и на международном уровне. Это тоже история, с которой надо очень осторожно работать. Как противодействовать? Во-первых, сохранять единство. Во-вторых, нужно ежедневно работать на результат. Когда будет поступать оружие, когда будут приниматься санкционные пакеты, когда будут заморожены и переданы российские активы, когда решения будут ежедневно, тогда это будет выбивать сопротивление у рф. Мы над этим работаем. Мы абсолютно способны победить россию и ей не удалось нас уничтожить, но надо оставаться объединенными,
Напомним
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал, что стратегическая цель рф в войне не изменилась - это уничтожение украинской государственности.
Кулеба: главная цель российских нарративов - разъединить Украину изнутри
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, главная цель российских нарративов - разделить Украину изнутри и посеять внутренние конфликты.
В Константиновке спасатели ликвидировали последствия вражеского обстрела
Спасатели ликвидировали последствия российского обстрела Константиновки, в результате которого повреждены 3 школы, 2 административных здания, 12 многоэтажек, 2 частных дома, 21 магазин, 19 торговых павильонов, церковь и объект инфраструктуры, а также ранен один человек на железнодорожном вокзале.
россияне проводят операцию "Майдан 3", чтобы попытаться в июне нанести Украине военное поражение - Буданов
Руководитель российской разведки заявил, что их цель - подорвать легитимность Украины и нанести ей военное поражение до июня 2024 года с помощью операции "Майдан-3".
Украина строит разветвленную систему реабилитации: Ляшко рассказал детали
Украина планирует построить разветвленную систему реабилитации, которая будет включать более 250 многопрофильных медицинских учреждений и 6 специализированных монопрофильных учреждений, взяв за основу израильскую модель.
В январе Украина экспортировала морем 12 млн тонн зерна
В январе 2024 года Украина экспортировала рекордные объемы зерна через Черноморский коридор, достигнув довоенного уровня.
"Сейчас реальной перспективы нет": Буданов о получении рф иранских ракет
Руководитель военной разведки Украины заявил, что пока не существует реальной перспективы приобретения россией иранских ракет.
В Киеве попрощались со Степаном Хмарой
На Байковом кладбище похоронили выдающегося украинского политика и патриота Степана Хмару.
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки
Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.
В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям
Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" сообщил, что неизвестные лица сбросили около 180 тонн украинской кукурузы из 8 вагонов в Польше, в 150 км от порта Гданьск, и заявил, что инцидент будет передан польским правоохранительным органам.
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.