Кривий Ріг під ударом: російський дрон пошкодив багатоповерхівку

17:23 • 2324 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
16:43 • 8598 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
13:53 • 12224 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
12:45 • 18275 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 19277 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 33442 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 23630 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45706 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 22087 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 41147 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
У Польщі на кордоні з Україною стався технічний збій роботи бази даних: що з чергами і потягами26 січня, 09:18 • 31062 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 37930 перегляди
Київщина повертається до графіків відключення світла після аварійних вимкнень - ДТЕК26 січня, 10:52 • 26889 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11566 перегляди
Через російські обстріли є нові знеструмлення у двох областях, у столичному регіоні досі дефіцит електрики - Міненерго26 січня, 11:59 • 18764 перегляди
Обрання заступника керівника САП: у Раді прокурорів роз’яснили, як формується Конкурсна комісія та скільки було бажаючих увійти до її складу18:05 • 928 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
Ексклюзив
16:43 • 8594 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE26 січня, 11:38 • 33441 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 45706 перегляди
Скандальна клініка Odrex пройшла перевірку МОЗ, попри смерті пацієнтів і 10 кримінальних проваджень. Вибірковий контроль регулятора та до чого тут міністр Ляшко?26 січня, 09:53 • 37974 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Музикант
Петер Сіярто
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Сумська область
Харків
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско17:14 • 1380 перегляди
Друг Олега Винника розкрив причини проблем зі здоров'ям співака та чому він не служив у ЗСУ14:43 • 5372 перегляди
Новий трек, нове відео, новий альбом: Гаррі Стайлз повертається після трирічного мовчанняVideo14:07 • 6124 перегляди
"Хотіли шоу, а я шоу не дала": зірка "Холостяка-14" Шамія розповіла, чому їй на проєкті виставили штраф у 5 тисяч доларів26 січня, 11:48 • 11596 перегляди
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 34368 перегляди
Соціальна мережа
Опалення
Техніка
Фільм
ChatGPT

Кривий Ріг під ударом: російський дрон пошкодив багатоповерхівку

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником, пошкодивши багатоповерховий будинок, де виникла пожежа. Загроза для міста зберігається, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Кривий Ріг під ударом: російський дрон пошкодив багатоповерхівку

Армія рф атакувала дроном Кривий Ріг, пошкоджена багатоповерхівка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Понівечена багатоповерхівка. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється 

- повідомив Ганжа.

За словами голови ОВА, загроза для міста зберігається.

Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги 

- резюмував він.

Ракетний удар рф по Харкову: одна людина постраждала, у місті перебої зі світлом26.01.26, 19:42 • 1460 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Нерухомість
Повітряна тривога
Війна в Україні
Дніпропетровська область
Кривий Ріг