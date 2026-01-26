Кривий Ріг під ударом: російський дрон пошкодив багатоповерхівку
Київ • УНН
Російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником, пошкодивши багатоповерховий будинок, де виникла пожежа. Загроза для міста зберігається, мешканців закликають залишатися в укриттях.
Армія рф атакувала дроном Кривий Ріг, пошкоджена багатоповерхівка. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.
Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Понівечена багатоповерхівка. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється
За словами голови ОВА, загроза для міста зберігається.
Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги
