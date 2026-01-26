Кривой Рог под ударом: российский дрон повредил многоэтажку
Киев • УНН
Российские войска атаковали Кривой Рог беспилотником, повредив многоэтажный дом, где возник пожар. Угроза для города сохраняется, жителей призывают оставаться в укрытиях.
Армия рф атаковала дроном Кривой Рог, повреждена многоэтажка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Враг атаковал Кривой Рог БпЛА. Изуродована многоэтажка. Там произошел пожар. Информация уточняется
По словам главы ОВА, угроза для города сохраняется.
Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги
