Кривой Рог под ударом: российский дрон повредил многоэтажку

17:23 • 2426 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
16:43 • 8862 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 12300 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
12:45 • 18372 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
26 января, 11:57 • 19316 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 33500 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23652 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
26 января, 10:01 • 45759 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 22093 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
26 января, 08:52 • 41155 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
В Польше на границе с Украиной произошел технический сбой работы базы данных: что с очередями и поездами26 января, 09:18
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53
Киевская область возвращается к графикам отключения света после аварийных отключений - ДТЭК26 января, 10:52
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48
Из-за российских обстрелов новые обесточивания в двух областях, в столичном регионе до сих пор дефицит электричества - Минэнерго26 января, 11:59
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав18:05
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
16:43 • 8872 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 33504 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 10:01 • 45764 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 38061 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Музыкант
Петер Сийярто
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Харьков
Историю модной империи Armani экранизирует лауреат "Оскара" Бобби Мореско17:14
Друг Олега Винника раскрыл причины проблем со здоровьем певца и почему он не служил в ВСУ14:43
Новый трек, новое видео, новый альбом: Гарри Стайлз возвращается после трехлетнего молчанияVideo14:07
"Хотели шоу, а я шоу не дала": звезда "Холостяка-14" Шамия рассказала, почему ей на проекте выставили штраф в 5 тысяч долларов26 января, 11:48 • 11647 просмотра
Прошлись по "правилу двух пицц" Безоса: внутренний чат Amazon взорвался мемами в ожидании новых сокращений - СМИ24 января, 11:07
Социальная сеть
Отопление
Техника
Фильм
ЧатГПТ

Кривой Рог под ударом: российский дрон повредил многоэтажку

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Российские войска атаковали Кривой Рог беспилотником, повредив многоэтажный дом, где возник пожар. Угроза для города сохраняется, жителей призывают оставаться в укрытиях.

Кривой Рог под ударом: российский дрон повредил многоэтажку

Армия рф атаковала дроном Кривой Рог, повреждена многоэтажка. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.

Враг атаковал Кривой Рог БпЛА. Изуродована многоэтажка. Там произошел пожар. Информация уточняется 

- сообщил Ганжа.

По словам главы ОВА, угроза для города сохраняется.

Оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги 

- резюмировал он.

Ракетный удар рф по Харькову: один человек пострадал, в городе перебои со светом26.01.26, 19:42 • 1492 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Недвижимость
Воздушная тревога
Война в Украине
Днепропетровская область
Кривой Рог