Криміналізація контрабанди алкоголю: у Раді дали "зелене світло" законопроекту ще три роки тому

"Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу за умови врахування висловлених зауважень і пропозицій", - йдеться у документі.

Так, експерти ГНЕУ назвали слушною пропозицію нардепів встановити кримінальну відповідальність за контрабанду переміщення алкогольних напоїв, тютюнових виробів.

"Адже практика сьогодення свідчить про те, що найбільш поширеними проявами контрабанди є незаконне переміщення через митний кордон України таких товарів, як алкогольні напої, цигарки, пальне, автомобілі, сільськогосподарська продукція, продукти широкого вжитку, дорогоцінні метали, оргтехніка та ін.", - пояснили у ГНЕУ.

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Водночас, експерти вважають за потрібне дещо відредагувати запропоновані проектом санкції, які передбачають "конфіскацію предметів контрабанди та з конфіскацією майна, а також з конфіскацією товарів…".

"Адже, товари та транспортні засоби із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю предметів контрабанди (які згідно з проектом мають підлягати конфіскації), є нічим іншим, як знаряддям злочину. З огляду на це, немає потреби наводити їх перелік у санкціях статті 201 КК (у редакції проекту). У даному випадку цілком достатньою була б проста згадка про "знаряддя контрабанди", - пояснили свою позицію у ГНЕУ.

Нагадаємо, як писав УНН, ЗМІ дослідили схему контрабанди української горілки до країн ЄС, зокрема, Великої Британії.

Йдеться про постачання товару через офшори на папері, хоча напої одразу, нібито, з України потрапляють на логістичний склад у Литві. А звідти вже, без сплати відповідних податків та акцизів, переміщуються до Великої Британії.

Видання "Капітал" припускає причетність до цієї схеми іноземця, британця, Ніла Сміта, і цими фактами вже зацікавилися в ДФС та СБУ.

Народні обранці, своєю чергою, заговорили про необхідність повернення до питання криміналізації контрабанди.

"Україна споює ЄС нелегальним алкоголем", - говорить експерт ринку Ігор Товкач.

А бюджет щороку через контрабанду недоотримує 10 млрд грн, наголошує депутат Сергій Каплін.