Україна споює Європу нелегальним алкоголем — експерт

“Європейці занепокоєні проблемою контрабандного алкоголю. Звідти ідуть меседжі, що Україна є одним з найбільших „експортерів“ нелегального алкоголю”, — каже експерт.

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Український контрафактний алкоголь завдає шкоди не лише економіці країн ЄС, продовжив Товкач.

“Аналізуючи дані Державної служби статистики, ми бачимо, що в Україні продовжується падіння виробництва легальної горілки, і, як наслідок, споживання. Так, ми можемо певну частину зменшення обсягу вживання алкогольної продукції пояснити тим, що жителі країни виїжджають за кордон. Але, беручи до уваги той факт, що з 2010 року обсяги виробництва горілки впали на 65%, стає зрозуміло, що так багато українців не виїхало”, — пояснив експерт.

Один зі шляхів розв’язання проблеми контрабандного алкоголю — криміналізація, вважає Товкач.

“Але це не першочергове, що треба зробити. В першу чергу треба зрозуміти — звідки постачається нелегальний спирт. А це — державні підприємства. Відтак, нам треба вдосконалювати законодавство і контролювати, в першу чергу, обіг і виробництво спирту. Повторююсь — нелегальний спирт бере свій початок із державних підприємств”, — резюмував експерт.

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Нагадаємо, як писав УНН, через контрабанду Україна щороку втрачає мінімум 10 млрд грн. Такі дані озвучив депутат Сергій Каплін.

Крім того політик прокоментував дані окремих ЗМІ про контрабанду українського алкоголю до Великої Британії, за схемою організації якої (відповідно до інформації "Капіталу“) може стояти іноземець Ніл Сміт.

“Моя позиція така — якщо є сигнал у ЗМІ — попередження, навіть, припущення — це повинні перевіряти правоохоронні органи. І можете вважати мою реакцію на ці факти моїм депутатським зверненням до СБУ, в першу чергу. Це їх сфера, вони мають цим займатися”, — резюмував політик.

Як писав УНН, в СБУ вже зацікавилися інформацією про діяльність “офшорного бізнесмена” Ніла Сміта.