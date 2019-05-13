Украина спаивает Европу нелегальным алкоголем - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Украина - один из крупнейших поставщиков контрабандной водки в страны Европейского Союза. Об этом в комментарии УНН сообщил независимый эксперт рынка алкогольных напитков Игорь Товкач.
"Европейцы обеспокоены проблемой контрабандного алкоголя. Оттуда идут месседжи, что Украина является одним из крупнейших "экспортеров" нелегального алкоголя", - говорит эксперт.
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Украинский контрафактный алкоголь наносит вред не только экономике стран ЕС, продолжил Толкач.
"Анализируя данные Государственной службы статистики, мы видим, что в Украине продолжается падение производства легальной водки, и, как следствие, потребления. Так, мы можем определенную часть уменьшения объема употребления алкогольной продукции объяснить тем, что жители страны выезжают за границу. Но, принимая во внимание тот факт, что с 2010 года объемы производства водки упали на 65%, становится понятно, что так много украинцев не выехало", - пояснил эксперт.
Один из путей решения проблемы контрабандного алкоголя - криминализация, считает Толкач.
"Но это не первоочередное, что надо сделать. В первую очередь надо понять - откуда поставляется нелегальный спирт. А это - государственные предприятия. Следовательно, нам надо совершенствовать законодательство и контролировать, в первую очередь, обращение и производство спирта. Повторяюсь - нелегальный спирт берет свое начало из государственных предприятий", - резюмировал эксперт.
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Напомним, как писал УНН, из-за контрабанды Украина ежегодно теряет минимум 10 млрд грн. Такие данные озвучил депутат Сергей Каплин.
Кроме того политик прокомментировал данные отдельных СМИ о контрабанде украинского алкоголя в Великобритании, по схеме организации которой (согласно информации "Капитала" ) может стоять иностранец Нил Смит.
"Моя позиция такова - если есть сигнал в СМИ - предупреждение даже предположение - это должны проверять правоохранительные органы. И можете считать мою реакцию на эти факты моим депутатским обращением в СБУ, в первую очередь. Это их сфера, они должны этим заниматься", - резюмировал политик.
Как писал УНН, в СБУ уже заинтересовались информацией о деятельности "оффшорного бизнесмена" Нила Смита.