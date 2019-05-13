Податківці перевірять інформацію про контрабанду української горілки до Великої Британії

Про такі факти напередодні повідомило видання "Капітал", опублікувавши, ймовірно, саму схему, за якою налагоджено збут продукції у промислових масштабах.

Журналісти видання констатували вірогідну причетність до контрабандних поставок двох іноземців Ніла Сміта і Джонатана Вейла, які є власниками кіпрських офшорів та які періодично проживають у Києві.

"Щоб не платити податки, акцизи і всілякі митні платежі, на папері горілка (зі Львова - ред.) буде продаватися спочатку в Африку в офшорні зони, потім в Литву. Відвантажувати ж її планують відразу в Тракай (місто в Литві) на величезному логістичному складі. Там вона буде чекати того часу, поки по паперах проведуть операцію, після чого товар "повз лондонську казну" перекочує на полиці британських магазинів", - пише "Капітал", пояснюючи, що за таким принципом поставки вже здійснювалися й раніше.

У ДФС на дані ЗМІ відреагували та пояснили, що вони потребують більш детальної перевірки.

"Інформацію взято до уваги та буде використано під час здійснення заходів з відпрацювання підприємств – виробників алкогольних напоїв щодо недопущення діяльності з необлікованого виготовлення та реалізації підакцизної продукції, виявлення і припинення діяльності незаконних виробництв фальсифікованих алкогольних напоїв", - запевнили у ДФС.

Якщо за результатами перевірок будуть встановлені відомості, що вказують на вчинення злочину, - матеріали перевірок будуть направлені до органу досудового розслідування для ухвалення рішення у порядку ст. 214 КПК України з урахуванням підслідності, додали у ДФС.

Нагадаємо, раніше відомості про контрабанду української горілки до Британії та вірогідну причетність до цієї схеми Ніла Сміта зацікавили й нардепа Сергія Капліна. Він пообіцяв звернутися з цього приводу до СБУ із депутатським запитом.

Загалом, за попередніми оцінками, через контрабанду Україна щороку втрачає мінімум 10 млрд грн.

Саме тому депутати хочуть повернутися до питання криміналізації контрабанди алкогольної продукції і тютюну.