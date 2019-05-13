Налоговики проверят информацию о контрабанде украинской водки в Великобританию

О таких фактах накануне сообщило издание "Капитал", опубликовав, вероятно, саму схему, по которой налажен сбыт продукции в промышленных масштабах.

Журналисты издания констатировали вероятную причастность к контрабандным поставкам двух иностранцев Нила Смита и Джонатана Вейла, которые являются владельцами кипрских оффшоров и периодически проживают в Киеве.

"Чтобы не платить налоги, акцизы и всевозможные таможенные платежи, на бумаге водка (из Львова - ред.) будет продаваться сначала в Африку в оффшорные зоны, затем в Литву. Отгружать же ее планируют сразу в Тракай (город в Литве) на огромном логистическом складе. Там она будет ждать тех пор, пока по бумагам проведут операцию, после чего товар "мимо лондонской казны" перекочует на полки британских магазинов", - пишет "Капитал", объясняя, что по такому принципу поставки уже осуществлялись и раньше.

В ГФС на данные СМИ отреагировали и объяснили, что они нуждаются в более детальной проверке.

"Информация взята во внимание и будет использована при осуществлении мероприятий по отработке предприятий - производителей алкогольных напитков относительно недопущения деятельности по неучтенному производству и реализации подакцизной продукции, выявлению и пресечению деятельности незаконных производств фальсифицированных алкогольных напитков", - заверили в ГФС.

Если по результатам проверок будут установлены сведения, указывающие на совершение преступления, - материалы проверок будут направлены в орган предварительного расследования для принятия решения в порядке ст. 214 УПК Украины с учетом подследственности, добавили в ГФС.

Напомним, ранее сведения о контрабанде украинской водки в Британию и вероятной причастности к этой схеме Нила Смита заинтересовали и нардепа Сергея Каплина. Он пообещал обратиться по этому поводу в СБУ с депутатским запросом.

В целом, по предварительным оценкам, из-за контрабанды Украина ежегодно теряет минимум 10 млрд грн.

Именно поэтому депутаты хотят вернуться к вопросу криминализации контрабанды алкогольной продукции и табака.