Через контрабанду Україна щороку втрачає мінімум 10 млрд грн - депутат

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Криміналізація контрабанди алкоголю і тютюну дозволить не лише побороти це явище, але й наповнить державний бюджет. Про це у коментарі УНН зазначив нардеп Сергій Каплін.

За його словами, сьогодні в країні досить гостро стоять питання збільшення субсидій, пенсій, заробітних плат та зниження тарифів.

Аналогічні обіцянки дають наразі і в команді новообраного президента Володимира Зеленського, каже нардеп.

“Джерел же наповнення бюджету дуже мало. Одним із таких джерел є, якраз, мита, боротьба із контрабандою, незаконним обігом алкоголю всередині країни та її межами.

За нашими підрахунками щороку країна втрачає мінімум 10 млрд грн через контрабанду. Це є заява безпосередньо Прем’єра. І тому я вважаю, що єдиним шляхом у боротьбі із цим лихом є прийняття жорсткого законодавства по контрабанді, а саме — криміналізація контрабанди алкоголю та тютюну. Моя позиція незмінна”, — сказав Каплін.

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За словами депутата, закон про криміналізацію контрабанди — це екзамен для чинного парламенту.

“Одна із вимог до цієї Ради — заплатити борги по окремим законопроектам. З такими боргами не можна переходити до наступного скликання. І закон про криміналізацію контрабанди алкоголю та тютюну — один з таких. Оцей закон — це екзамен для ВР, його треба здавати”, — сказав він.

Крім того політик прокоментував дані окремих ЗМІ про контрабанду українського алкоголю до Великої британії, за схемою організації якої (відповідно до інформації “Капіталу”) може стояти іноземець Ніл Сміт.

“Моя позиція така — якщо є сигнал у ЗМІ — попередження, навіть, припущення — це повинні перевіряти правоохоронні органи. І можете вважати мою реакцію на ці факти моїм депутатським зверненням до СБУ, в першу чергу. Це їх сфера, вони мають цим займатися”, — резюмував політик.

Як писав УНН, в СБУ вже зацікавилися інформацією про діяльність “офшорного бізнесмена” Ніла Сміта

Також нагадаємо, у ВР зареєстрований законопроект про криміналізацію контрабанди під номером 3254. 

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