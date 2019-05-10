Из-за контрабанды Украина ежегодно теряет минимум 10 млрд грн - депутат

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Криминализация контрабанды алкоголя и табака позволит не только побороть это явление, но и наполнит государственный бюджет. Об этом в комментарии УНН сказал нардеп Сергей Каплин.

По его словам, сегодня в стране достаточно остро стоят вопросы увеличения субсидий, пенсий, заработных плат и снижение тарифов.

Аналогичные обещания дают пока и в команде новоизбранного президента Владимира Зеленского, говорит нардеп.

"Источников же наполнение бюджета очень мало. Одним из таких источников является, как раз, пошлины, борьба с контрабандой, незаконным оборотом алкоголя внутри страны и за ее пределами.

По нашим подсчетам ежегодно страна теряет минимум 10 млрд грн из-за контрабанды. Это заявление непосредственно Премьера. И поэтому я считаю, что единственным путем в борьбе с этим бедствием является принятие жесткого законодательства по контрабанде, а именно - криминализация контрабанды алкоголя и табака. Моя позиция неизменна", - сказал Каплин.

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По словам депутата, закон о криминализации контрабанды - это экзамен для действующего парламента.

"Одно из требований к этой Раде - заплатить долги по отдельным законопроектам. С такими долгами нельзя переходить к следующему созыву. И закон о криминализации контрабанды алкоголя и табака - один из таких. Этот закон - это экзамен для ВР, его надо сдавать", - сказал он.

Кроме того политик прокомментировал данные отдельных СМИ о контрабанде украинского алкоголя в Великобритании, за схемой организации которой (согласно информации "Капитала") может стоять иностранец Нил Смит.

"Моя позиция такова - если есть сигнал в СМИ - предупреждение даже предположение - это должны проверять правоохранительные органы. И можете считать мою реакцию на эти факты моим депутатским обращением в СБУ, в первую очередь. Это их сфера, они должны этим заниматься", - резюмировал политик.

Как писал УНН, в СБУ уже заинтересовались информацией о деятельности "оффшорного бизнесмена" Нила Смита.

Также напомним, в ВР зарегистрирован законопроект о криминализации контрабанды под номером 3254.

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