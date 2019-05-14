Криминализация контрабанды алкоголя: в Раде дали "зеленый свет" законопроекту еще три года назад

КИЕВ. 14 мая. УНН. В 2015 году народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект №3254 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды алкогольных напитков, табачных изделий". С тех пор документ "завис" в воздухе. При том, что "добро" на рассмотрение законопроекта в первом чтении дало нардепам Главное научно-экспертное управление аппарата ВР еще три года назад, передает УНН.