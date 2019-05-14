Криминализация контрабанды алкоголя: в Раде дали "зеленый свет" законопроекту еще три года назад
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В 2015 году народные депутаты Украины зарегистрировали законопроект №3254 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды алкогольных напитков, табачных изделий". С тех пор документ "завис" в воздухе. При том, что "добро" на рассмотрение законопроекта в первом чтении дало нардепам Главное научно-экспертное управление аппарата ВР еще три года назад, передает УНН.
"Обобщающий вывод: по результатам рассмотрения в первом чтении законопроект может быть принят за основу при условии учета высказанных замечаний и предложений", - говорится в документе.
Так, эксперты ГНЭУ назвали справедливым предложение нардепов установить уголовную ответственность за контрабанду перемещения алкогольных напитков, табачных изделий.
"Ведь практика настоящего свидетельствует о том, что наиболее распространенными проявлениями контрабанды является незаконное перемещение через таможенную границу Украины таких товаров, как алкогольные напитки, сигареты, топливо, автомобили, сельскохозяйственная продукция, продукты широкого потребления, драгоценные металлы, оргтехника и др.", - пояснили в ГНЭУ.
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В то же время, эксперты считают нужным несколько отредактировать предложенные проектом санкции, предусматривающие "конфискацию предметов контрабанды и с конфискацией имущества, а также с конфискацией товаров...".
"Ведь, товары и транспортные средства со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для перемещения через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля предметов контрабанды (которые согласно проекту должны подлежать конфискации), является ничем иным, как орудием преступления. Учитывая это, нет нужды приводить их перечень в санкциях статьи 201 УК (в редакции проекта). В данном случае вполне достаточным было бы простое упоминание об "орудии контрабанды", - пояснили свою позицию в ГНЭУ.
Напомним, как писал УНН, СМИ исследовали схему контрабанды украинской водки в страны ЕС, в частности, Великобританию.
Речь идет о поставках товара через оффшоры на бумаге, хотя напитки сразу, якобы, из Украины попадают на логистический склад в Литве. А оттуда уже без уплаты соответствующих налогов и акцизов, перемещаются в Великобританию.
Издание "Капитал" предполагает причастность к этой схеме иностранца, британца, Нила Смита, и этим фактам уже заинтересовались в ГФС и СБУ.
Народные избранники, в свою очередь, заговорили о необходимости возвращения к вопросу криминализации контрабанды.
"Украина спаивает ЕС нелегальным алкоголем", - говорит эксперт рынка Игорь Товкач.
А бюджет ежегодно из-за контрабанды недополучает 10 млрд грн, отмечает депутат Сергей Каплин.