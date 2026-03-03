кремль заохочує студентів на ТОТ України йти воювати за рф - ЦПД
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях університети активно залучають студентів до армії рф. У Маріуполі молодь агітують укладати річні контракти на службу.
Університети на тимчасово окупованих територіях України дедалі активніше залучаються до процесів комплектування армії рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у МДУ імені А. І. Куїнджі в тимчасово окупованому Маріуполі для студентів організували зустріч із представником військкомату: молодь агітували укладати річні контракти на службу в армії рф. При цьому участь у війні подається як "можливість" отримати фінансові виплати, соціальні гарантії, та оформити академічну відпустку з нібито гарантованим поверненням до навчання.
Фактично йдеться про використання освітнього середовища як інструменту вербування молоді. Це вкотре засвідчує, що кремль розглядає ТОТ виключно як ресурс для продовження агресії
Раніше ЦПД повідомляв, що в російських медіа почала з’являтися інформація щодо запровадження для вишів рф щомісячних квот на "відправку" студентів на війну. У такий спосіб кремль підпорядковує цивільні інституції військовим потребам держави, вкотре підтверджуючи свій довгостроковий курс на продовження війни.
Нагадаємо
Під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур рф. Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець".
Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13.10.25, 03:48 • 31285 переглядiв