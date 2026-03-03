$43.100.11
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 32842 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 42577 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 32497 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 32424 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 31201 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 16844 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
Ексклюзив
2 березня, 13:33 • 17302 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
Ексклюзив
2 березня, 12:02 • 16857 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
Ексклюзив
2 березня, 11:19 • 37497 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
2 березня, 11:00 • 17827 перегляди
Зустріч Україна-США-рф планувалася в Абу-Дабі 5-6 березня, поки що не можемо підтвердити, що вона буде саме там - Зеленський
кремль заохочує студентів на ТОТ України йти воювати за рф - ЦПД

Київ • УНН

 • 160 перегляди

На тимчасово окупованих територіях університети активно залучають студентів до армії рф. У Маріуполі молодь агітують укладати річні контракти на службу.

кремль заохочує студентів на ТОТ України йти воювати за рф - ЦПД

Університети на тимчасово окупованих територіях України дедалі активніше залучаються до процесів комплектування армії рф. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у МДУ імені А. І. Куїнджі в тимчасово окупованому Маріуполі для студентів організували зустріч із представником військкомату: молодь агітували укладати річні контракти на службу в армії рф. При цьому участь у війні подається як "можливість" отримати фінансові виплати, соціальні гарантії, та оформити академічну відпустку з нібито гарантованим поверненням до навчання.

Фактично йдеться про використання освітнього середовища як інструменту вербування молоді. Це вкотре засвідчує, що кремль розглядає ТОТ виключно як ресурс для продовження агресії

- йдеться у повідомленні.

Раніше ЦПД повідомляв, що в російських медіа почала з’являтися інформація щодо запровадження для вишів рф щомісячних квот на "відправку" студентів на війну. У такий спосіб кремль підпорядковує цивільні інституції військовим потребам держави, вкотре підтверджуючи свій довгостроковий курс на продовження війни.

Нагадаємо

Під виглядом гуртків і турнірів на ТОТ вибудовують систему підготовки лояльної молоді для подальшого вступу до силових структур рф. Тих, хто добре керує БпЛА, орієнтується на місцевості чи демонструє навички стрільби, беруть "на олівець".

Виші в росії вербують молодь із ТОТ України - ЦНС13.10.25, 03:48 • 31285 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна