Кремль поощряет студентов на ВОТ Украины идти воевать за РФ - ЦПД

$43.100.11
50.870.16
ukenru
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 32540 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 15:45 • 42131 просмотра
Мир на грани Третьей мировой: какую роль в войне на Ближнем Востоке играет Украина
2 марта, 15:00 • 32287 просмотра
Украина усиливает консульскую поддержку граждан на Ближнем Востоке, информации о погибших или пострадавших нет - МИД
2 марта, 14:18 • 32228 просмотра
Украина обсуждает с ЕС вопрос изменений в законодательство относительно возможности конфискации нефти с танкеров "теневого флота" рф
2 марта, 14:03 • 31055 просмотра
Обращения есть, будем реагировать - Зеленский об эвакуации украинцев с Ближнего Востока
2 марта, 13:36 • 16800 просмотра
В Украине начались текущие ремонты дорог - дорожники уточнили, как идет ликвидация ямочности и почему не массовоPhoto
Эксклюзив
2 марта, 13:33 • 17270 просмотра
Цены на нефть растут из-за войны в Иране – что будет с топливом для украинцев
Эксклюзив
2 марта, 12:02 • 16841 просмотра
"Я шокирован тем, как Запад строит ПВО" - эксперт объяснил, как Украина может помочь партнерам закрыть небо на Ближнем Востоке
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 37435 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
2 марта, 11:00 • 17807 просмотра
Встреча Украина-США-рф планировалась в Абу-Даби 5-6 марта, пока не можем подтвердить, что она будет именно там - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2м/с
80%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 7646 просмотра
Силы ПВО работают в Киеве и области2 марта, 20:08 • 7750 просмотра
Иран закрыл Ормузский пролив и угрожает поджечь суда, которые попытаются пройти2 марта, 21:04 • 6822 просмотра
Оксана Пекун вышла за рамки: певица кардинально изменила свой музыкальный стильVideo2 марта, 22:30 • 7630 просмотра
Зеленский: если кто-то выйдет из переговоров, Украина будет действовать иначе, чтобы остановить войну23:37 • 10131 просмотра
публикации
"Кровавая Луна" - первое крупное астрономическое событие 2026 годаPhoto2 марта, 17:58 • 17003 просмотра
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Эксклюзив
2 марта, 16:02 • 32562 просмотра
Посевной календарь на март - основные советы для удачного урожаяPhoto2 марта, 13:28 • 34979 просмотра
Истории, которые пытаются скрыть: на что жалуются бывшие пациенты скандальной клиники OdrexPhoto2 марта, 11:52 • 41796 просмотра
Инвесторы находятся в постоянном напряжении: нардеп рассказала о проблемах с инвестиционным климатом в Украине
Эксклюзив
2 марта, 11:19 • 37438 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Марко Рубио
Музыкант
Актуальные места
Иран
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Объединенные Арабские Эмираты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский представил украиноязычную версию хита "Шекспир"Video2 марта, 19:57 • 7730 просмотра
Хайат представил первый сингл "Мотив" из мини-альбома "Триптих" о войнеVideo2 марта, 15:14 • 17327 просмотра
Ольга Сумская трогательно поздравила дочь с 24-летиемVideo2 марта, 13:09 • 21896 просмотра
Действительно ли Зендея и Том Холланд поженились? Лоу Роуч раскрыл все карты2 марта, 12:03 • 22575 просмотра
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 80287 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
Социальная сеть
MIM-104 Patriot

Кремль поощряет студентов на ВОТ Украины идти воевать за РФ - ЦПД

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На временно оккупированных территориях университеты активно привлекают студентов в армию РФ. В Мариуполе молодежь агитируют заключать годовые контракты на службу.

Кремль поощряет студентов на ВОТ Украины идти воевать за РФ - ЦПД

Университеты на временно оккупированных территориях Украины все активнее привлекаются к процессам комплектования армии РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в МГУ имени А. И. Куинджи во временно оккупированном Мариуполе для студентов организовали встречу с представителем военкомата: молодежь агитировали заключать годовые контракты на службу в армии РФ. При этом участие в войне подается как "возможность" получить финансовые выплаты, социальные гарантии и оформить академический отпуск с якобы гарантированным возвращением к учебе.

Фактически речь идет об использовании образовательной среды как инструмента вербовки молодежи. Это в очередной раз свидетельствует, что кремль рассматривает ВОТ исключительно как ресурс для продолжения агрессии

- говорится в сообщении.

Ранее ЦПД сообщал, что в российских медиа начала появляться информация о введении для вузов РФ ежемесячных квот на "отправку" студентов на войну. Таким образом кремль подчиняет гражданские институции военным потребностям государства, в очередной раз подтверждая свой долгосрочный курс на продолжение войны.

Напомним

Под видом кружков и турниров на ВОТ выстраивают систему подготовки лояльной молодежи для дальнейшего поступления в силовые структуры РФ. Тех, кто хорошо управляет БПЛА, ориентируется на местности или демонстрирует навыки стрельбы, берут "на карандаш".

Вузы в России вербуют молодежь с ВОТ Украины - ЦНС13.10.25, 03:48 • 31285 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Украина