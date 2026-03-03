Кремль поощряет студентов на ВОТ Украины идти воевать за РФ - ЦПД
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях университеты активно привлекают студентов в армию РФ. В Мариуполе молодежь агитируют заключать годовые контракты на службу.
Университеты на временно оккупированных территориях Украины все активнее привлекаются к процессам комплектования армии РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в МГУ имени А. И. Куинджи во временно оккупированном Мариуполе для студентов организовали встречу с представителем военкомата: молодежь агитировали заключать годовые контракты на службу в армии РФ. При этом участие в войне подается как "возможность" получить финансовые выплаты, социальные гарантии и оформить академический отпуск с якобы гарантированным возвращением к учебе.
Фактически речь идет об использовании образовательной среды как инструмента вербовки молодежи. Это в очередной раз свидетельствует, что кремль рассматривает ВОТ исключительно как ресурс для продолжения агрессии
Ранее ЦПД сообщал, что в российских медиа начала появляться информация о введении для вузов РФ ежемесячных квот на "отправку" студентов на войну. Таким образом кремль подчиняет гражданские институции военным потребностям государства, в очередной раз подтверждая свой долгосрочный курс на продолжение войны.
Напомним
Под видом кружков и турниров на ВОТ выстраивают систему подготовки лояльной молодежи для дальнейшего поступления в силовые структуры РФ. Тех, кто хорошо управляет БПЛА, ориентируется на местности или демонстрирует навыки стрельбы, берут "на карандаш".
