Кремль поощряет студентов на ВОТ Украины идти воевать за РФ - ЦПД

Университеты на временно оккупированных территориях Украины все активнее привлекаются к процессам комплектования армии РФ. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что в МГУ имени А. И. Куинджи во временно оккупированном Мариуполе для студентов организовали встречу с представителем военкомата: молодежь агитировали заключать годовые контракты на службу в армии РФ. При этом участие в войне подается как "возможность" получить финансовые выплаты, социальные гарантии и оформить академический отпуск с якобы гарантированным возвращением к учебе.

Фактически речь идет об использовании образовательной среды как инструмента вербовки молодежи. Это в очередной раз свидетельствует, что кремль рассматривает ВОТ исключительно как ресурс для продолжения агрессии