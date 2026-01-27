$43.140.03
26 січня, 17:23 • 13679 перегляди
Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський
Ексклюзив
26 січня, 16:43 • 34427 перегляди
Від виробництва до полиці: як нестабільне електропостачання змінює собівартість продуктів
26 січня, 13:53 • 24908 перегляди
У ЄС заявили, що посилання на конкретну дату вступу України в плані процвітання немає
Ексклюзив
26 січня, 12:45 • 31006 перегляди
Відсутність світла, тепла та зв’язку: як це впливає на психіку і що допомагає втримати внутрішню рівновагу
Ексклюзив
26 січня, 11:57 • 27911 перегляди
Правда під забороною: сайт StopOdrex заблокували після скарги клініки "Одрекс"
26 січня, 11:38 • 43381 перегляди
Як імміграційне агентство США стало символом страху, насильства і протестів: американський орган ICE
26 січня, 10:18 • 26516 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського НПЗ у слов’янську-на-кубані та інших об'єктів ворога
Ексклюзив
26 січня, 10:01 • 53317 перегляди
“Точкові” здорожчання та пошук альтернативи: яка ситуація на ринку риби та морепродуктів Photo
26 січня, 09:46 • 23068 перегляди
ЄС затвердив повну заборону на імпорт російського газу: що передбачається
Ексклюзив
26 січня, 08:52 • 42493 перегляди
Відкритий конкурс на керівні посади як запобіжник катастроф: чому призначення очільника Державіаслужби без публічного відбору є неприйнятним
ISW: кремль відновив ядерну риторику для поступок США щодо України

Київ • УНН

 • 160 перегляди

За словами аналітиків ISW, кремль відновлює риторику щодо контролю над ядерними озброєннями. Це робиться для того, щоб підштовхнути США до тиску на Україну в обмін на нормалізацію відносин.

ISW: кремль відновив ядерну риторику для поступок США щодо України

кремль відновлює використання риторики щодо контролю над ядерними озброєннями, щоб підштовхнути Сполучені Штати до тиску на Україну в обмін на нормалізацію американсько-російських відносин. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва щодо угоди про новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується 5 лютого 2026 року.

медведєв повторив пропозицію президента росії володимира путіна неофіційно погодитися дотримуватися умов нового договору ще на рік після закінчення терміну його дії, але лише якщо Сполучені Штати зроблять те саме. медведєв заявив, що Сполучені Штати не відреагували на цю пропозицію, і що перспективи ширшої співпраці між США та росією у сфері контролю над озброєннями залежать від прийняття Сполученими Штатами пропозиції путіна

- зазначають в ISW.

Там уточнюють, що, за словами медведєва, США та росія повинні спочатку нормалізувати двосторонні відносини, перш ніж рф зможе співпрацювати щодо двосторонніх заходів контролю над озброєннями. При цьому медведєв висловив ледь завуальовані погрози, якщо Сполучені Штати не переключать свою увагу з мирних зусиль на нормалізацію двосторонніх відносин між США та росією, як того бажає кремль.

медведєв стверджував, що співпраця між США та росією у сфері контролю над озброєннями сприяє стратегічній стабільності, але попередив, що інші держави можуть прагнути отримати ядерну зброю за відсутності цієї стабільності. За словами медведєва, росія протидіятиме будь-яким загрозам своїй безпеці

- йдеться у статті.

Нова тристороння зустріч України, США та рф, попередньо, відбудеться 1 лютого - Зеленський26.01.26, 19:23 • 13683 перегляди

В ISW роблять висновок, що кремль намагається використати перспективу покращення двосторонніх відносин між США та росією, щоб відвернути увагу Сполучених Штатів від мирних зусиль в Україні з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні 2025 року.

"кремль також може прагнути підштовхнути Сполучені Штати до відмови від мирного процесу в Україні без завершення мирного врегулювання в обмін на переговори щодо стратегічних озброєнь, що дозволить росії продовжувати свою війну безперешкодно та без тиску США для отримання значних поступок", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Аналітики ISW вважають, що кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці в серпні 2025 року для створення ілюзії "спільного американо-російського розуміння" щодо припинення війни в Україні.

У Білому домі заявили, що переговори США, України і рф в Абу-Дабі мали “історичний характер” 26.01.26, 22:24 • 3332 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Ядерна зброя
Війна в Україні
Володимир Путін
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
