ISW: кремль відновив ядерну риторику для поступок США щодо України

кремль відновлює використання риторики щодо контролю над ядерними озброєннями, щоб підштовхнути Сполучені Штати до тиску на Україну в обмін на нормалізацію американсько-російських відносин. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва щодо угоди про новий договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується 5 лютого 2026 року.

медведєв повторив пропозицію президента росії володимира путіна неофіційно погодитися дотримуватися умов нового договору ще на рік після закінчення терміну його дії, але лише якщо Сполучені Штати зроблять те саме. медведєв заявив, що Сполучені Штати не відреагували на цю пропозицію, і що перспективи ширшої співпраці між США та росією у сфері контролю над озброєннями залежать від прийняття Сполученими Штатами пропозиції путіна - зазначають в ISW.

Там уточнюють, що, за словами медведєва, США та росія повинні спочатку нормалізувати двосторонні відносини, перш ніж рф зможе співпрацювати щодо двосторонніх заходів контролю над озброєннями. При цьому медведєв висловив ледь завуальовані погрози, якщо Сполучені Штати не переключать свою увагу з мирних зусиль на нормалізацію двосторонніх відносин між США та росією, як того бажає кремль.

медведєв стверджував, що співпраця між США та росією у сфері контролю над озброєннями сприяє стратегічній стабільності, але попередив, що інші держави можуть прагнути отримати ядерну зброю за відсутності цієї стабільності. За словами медведєва, росія протидіятиме будь-яким загрозам своїй безпеці - йдеться у статті.

В ISW роблять висновок, що кремль намагається використати перспективу покращення двосторонніх відносин між США та росією, щоб відвернути увагу Сполучених Штатів від мирних зусиль в Україні з моменту вступу на посаду президента США Дональда Трампа в січні 2025 року.

"кремль також може прагнути підштовхнути Сполучені Штати до відмови від мирного процесу в Україні без завершення мирного врегулювання в обмін на переговори щодо стратегічних озброєнь, що дозволить росії продовжувати свою війну безперешкодно та без тиску США для отримання значних поступок", - резюмують аналітики.

Нагадаємо

Аналітики ISW вважають, що кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці в серпні 2025 року для створення ілюзії "спільного американо-російського розуміння" щодо припинення війни в Україні.

