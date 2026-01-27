Кремль возобновил ядерную риторику для уступок США по Украине

кремль возобновляет использование риторики о контроле над ядерными вооружениями, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к давлению на Украину в обмен на нормализацию американо-российских отношений. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева относительно соглашения о новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.

медведев повторил предложение президента россии владимира путина неофициально согласиться соблюдать условия нового договора еще на год после истечения срока его действия, но только если Соединенные Штаты сделают то же самое. медведев заявил, что Соединенные Штаты не отреагировали на это предложение, и что перспективы более широкого сотрудничества между США и россией в сфере контроля над вооружениями зависят от принятия Соединенными Штатами предложения путина - отмечают в ISW.

Там уточняют, что, по словам медведева, США и россия должны сначала нормализовать двусторонние отношения, прежде чем рф сможет сотрудничать по двусторонним мерам контроля над вооружениями. При этом медведев высказал едва завуалированные угрозы, если Соединенные Штаты не переключат свое внимание с мирных усилий на нормализацию двусторонних отношений между США и россией, как того желает кремль.

медведев утверждал, что сотрудничество между США и россией в сфере контроля над вооружениями способствует стратегической стабильности, но предупредил, что другие государства могут стремиться получить ядерное оружие в отсутствие этой стабильности. По словам медведева, россия будет противодействовать любым угрозам своей безопасности - говорится в статье.

В ISW делают вывод, что кремль пытается использовать перспективу улучшения двусторонних отношений между США и россией, чтобы отвлечь внимание Соединенных Штатов от мирных усилий в Украине с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

"кремль также может стремиться подтолкнуть Соединенные Штаты к отказу от мирного процесса в Украине без завершения мирного урегулирования в обмен на переговоры по стратегическим вооружениям, что позволит россии продолжать свою войну беспрепятственно и без давления США для получения значительных уступок", - резюмируют аналитики.

Напомним

Аналитики ISW считают, что кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске в августе 2025 года для создания иллюзии "общего американо-российского понимания" относительно прекращения войны в Украине.

