Кремль возобновил ядерную риторику для уступок США по Украине

26 января, 17:23 • 13319 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
26 января, 16:43 • 33153 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 13:53 • 24312 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
26 января, 12:45 • 30445 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 27481 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 42887 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 26397 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 52970 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 23057 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 42478 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Зеленский наградил экс-нардепа Ляшко орденом "За заслуги"26 января, 20:58 • 10157 просмотра
Группировка войск "Курск" не фиксировала в своей зоне ответственности пролеты FPV-дронов в направлении Сум26 января, 21:05 • 8312 просмотра
Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: Зеленский подписал указ26 января, 21:41 • 9050 просмотра
Писториус: Германия исчерпала возможности поставки систем Patriot Украине00:45 • 10208 просмотра
Франция блокирует попытки Украины приобрести британские ракеты Storm Shadow - The Telegraph02:28 • 10819 просмотра
Избрание заместителя руководителя САП: в Совете прокуроров разъяснили, как формируется Конкурсная комиссия и сколько было желающих войти в ее состав26 января, 18:05 • 16230 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
26 января, 16:43 • 33134 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE26 января, 11:38 • 42879 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 10:01 • 52965 просмотра
Скандальная клиника Odrex прошла проверку Минздрава, несмотря на смерти пациентов и 10 уголовных производств. Выборочный контроль регулятора и при чем здесь министр Ляшко?26 января, 09:53 • 45622 просмотра
Кремль возобновил ядерную риторику для уступок США по Украине

Киев • УНН

 • 10 просмотра

По словам аналитиков ISW, Кремль возобновляет риторику по контролю над ядерными вооружениями. Это делается для того, чтобы подтолкнуть США к давлению на Украину в обмен на нормализацию отношений.

Кремль возобновил ядерную риторику для уступок США по Украине

кремль возобновляет использование риторики о контроле над ядерными вооружениями, чтобы подтолкнуть Соединенные Штаты к давлению на Украину в обмен на нормализацию американо-российских отношений. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева относительно соглашения о новом договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.

медведев повторил предложение президента россии владимира путина неофициально согласиться соблюдать условия нового договора еще на год после истечения срока его действия, но только если Соединенные Штаты сделают то же самое. медведев заявил, что Соединенные Штаты не отреагировали на это предложение, и что перспективы более широкого сотрудничества между США и россией в сфере контроля над вооружениями зависят от принятия Соединенными Штатами предложения путина

- отмечают в ISW.

Там уточняют, что, по словам медведева, США и россия должны сначала нормализовать двусторонние отношения, прежде чем рф сможет сотрудничать по двусторонним мерам контроля над вооружениями. При этом медведев высказал едва завуалированные угрозы, если Соединенные Штаты не переключат свое внимание с мирных усилий на нормализацию двусторонних отношений между США и россией, как того желает кремль.

медведев утверждал, что сотрудничество между США и россией в сфере контроля над вооружениями способствует стратегической стабильности, но предупредил, что другие государства могут стремиться получить ядерное оружие в отсутствие этой стабильности. По словам медведева, россия будет противодействовать любым угрозам своей безопасности

- говорится в статье.

Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский26.01.26, 19:23 • 13325 просмотров

В ISW делают вывод, что кремль пытается использовать перспективу улучшения двусторонних отношений между США и россией, чтобы отвлечь внимание Соединенных Штатов от мирных усилий в Украине с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа в январе 2025 года.

"кремль также может стремиться подтолкнуть Соединенные Штаты к отказу от мирного процесса в Украине без завершения мирного урегулирования в обмен на переговоры по стратегическим вооружениям, что позволит россии продолжать свою войну беспрепятственно и без давления США для получения значительных уступок", - резюмируют аналитики.

Напомним

Аналитики ISW считают, что кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске в августе 2025 года для создания иллюзии "общего американо-российского понимания" относительно прекращения войны в Украине.

В Белом доме заявили, что переговоры США, Украины и рф в Абу-Даби носили “исторический характер”26.01.26, 22:24 • 3296 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеПолитика
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Институт изучения войны
Дональд Трамп
Украина