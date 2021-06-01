Кравчук розповів, як можна втілити ідею Зеленського щодо нового формату переговорів по Донбасу і Криму

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“Я підтримую думку Зеленського, тому що питання Донбасу є питанням всієї України і не тільки України. Не можна розривати таке важливе питання з Кримом. Питання Криму і питання Донбасу вирішується в залежності від того, яка ситуація навколо України – в Європі, в світі”, - зазначив Кравчук.

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Також зі слів глави української делегації, російський проект “Північний потік – 2”, якщо він буде введений, обмежить можливості України, і РФ може тиснути на Україну навіть більше ніж зараз, адже вона буде позбавляти Україну багатьох важелів – зокрема економічних.

На думку Кравчука, треба розглядати це в цілому як питання загальноєвропейського характеру.

“Норманді” не вистачає

На думку першого президента, “нормандський формат” наразі зосереджений не стільки на завершенні війни на сході країни, скільки з її наслідками.

“Якщо сім років йде така робота, яка, будемо говорити, не дає результатів, а вона таки не дає результатів – ми іноді піднімаємось, маємо маленькі успіхи, потім знову опускаємось – ми боремось не стільки проти війни, як із наслідками війни, ми ж втрачаємо і людей, і ресурси. Це для нас найбільш болюче і найбільш гостре питання. Якщо воно вирішується погано або зовсім не вирішується, то цілком природньо що його треба переформувати. Я переконаний у цьому, вже всі це бачать”, - зазначив співрозмовник УНН.

Він нагадав, що президент не раз говорив про те, що ефективність зокрема і мінського процесу зовсім не відповідає інтересам України в цілому, інтересам завершення конфлікту на Донбасі.

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“Я думаю, що це і є головне питання, яке бентежить і Зеленського і всіх нас. Тому що ми маємо домогтись вирішення конфлікту, повернення територій, втрачених Україною це наше головне питання, і для того, щоб його вирішувати, я переконаний, за допомогою мінського і “нормандського формату” у такому режимі, як зараз, це вирішити неможливо”, - додав він.

Як можна запровадити новий формат

Зі слів Кравчука, для втілення нових ініціатив необхідно буде домовлятись з партнерами, і в першу чергу це стосується Сполучених Штатів Америки.

“Я думаю, треба точно домовитись зі США, щоб вони заявили про те, що Сполучені Штати Америки дають згоду брати активну і безпосередню участь (не залежно від того, на якому рівні) у форматі, який має завдання вирішити питання кризи, конфлікту і війни на Донбасі і повернення Україні її територій, у тому числі Криму – це перше, що потрібно зробити. Якщо США зроблять таку заяву, тоді потрібно розглядати це питання в нормандському форматі чотирьом, тому що, моя думка, що таке питання має бути вирішено консенсусом, вчотирьох. Хоча я не бачу якихось причин, щоб хтось заперечував, чому саме не можуть брати участь Сполучені Штати – найсильніша, демократична і авторитетна країна світу”, - зазначив він.

Очільник української делегації не виключив, що Росія може відмовитись або поставити власні ультиматуми.

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“Але коли всі разом, більшість участників скажуть “так” а Росія – “ні”, то треба пояснити, чому ні. Тоді стане очевидно, чого хоче Росія: Росія хоче війни… Коли Росія відмовиться, то стане очевидно, що веде війну Росія”, - наголосив Кравчук.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung розповів про ідею створити новий формат переговорів стосовно Донбасу.

За словами гаранта, у існуючому зараз нормандському форматі не йдеться ні про Крим, ні про трубопровід “Північний потік-2”, ні про гарантії безпеки. Обговорення саме цих питань можна було б об’єднати на одному переговорному майданчику.