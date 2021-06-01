Кравчук розповів, як можна втілити ідею Зеленського щодо нового формату переговорів по Донбасу і Криму

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 26056 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 98716 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 143109 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 127211 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 134170 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 95530 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 81067 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 180874 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 88314 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 275957 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.3м/с
86%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 52986 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 61249 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 16712 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 25418 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 41919 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 146613 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 180874 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 275957 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 444055 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 430685 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 3540 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 31822 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 37332 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 37797 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 38815 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Кравчук розповів, як можна втілити ідею Зеленського щодо нового формату переговорів по Донбасу і Криму

Київ • УНН

 • 28397 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. Україні варто домовитись зі США, щоб Вашингтон офіційно дав згоду брати участь в переговорах по Донбасу і Криму, а потім виносити питання до “нормандського формату” – у партнерів нема причин відмовлятись. Таку думку в коментарі УНН висловив Голова української делегації в Тристоронній контактній групі, перший президент України Леонід Кравчук.

Кравчук розповів, як можна втілити ідею Зеленського щодо нового формату переговорів по Донбасу і Криму

Цитата

“Я підтримую думку Зеленського, тому що питання Донбасу є питанням всієї України і не тільки України. Не можна розривати таке важливе питання з Кримом. Питання Криму і питання Донбасу вирішується в залежності від того, яка ситуація навколо України – в Європі, в світі”, - зазначив Кравчук.

Деталі

Також зі слів глави української делегації, російський проект “Північний потік – 2”, якщо він буде введений, обмежить можливості України, і РФ може тиснути на Україну навіть більше ніж зараз, адже вона буде позбавляти Україну багатьох важелів – зокрема економічних.

На думку Кравчука, треба розглядати це в цілому як питання загальноєвропейського характеру.

“Норманді” не вистачає

На думку першого президента, “нормандський формат” наразі зосереджений не стільки на завершенні війни на сході країни, скільки з її наслідками.

“Якщо сім років йде така робота, яка, будемо говорити, не дає результатів, а вона таки не дає результатів – ми іноді піднімаємось, маємо маленькі успіхи, потім знову опускаємось – ми боремось не стільки проти війни, як із наслідками війни, ми ж втрачаємо і людей, і ресурси. Це для нас найбільш болюче і найбільш гостре питання. Якщо воно вирішується погано або зовсім не вирішується, то цілком природньо що його треба переформувати. Я переконаний у цьому, вже всі це бачать”, - зазначив співрозмовник УНН.

Він нагадав, що президент не раз говорив про те, що ефективність зокрема і мінського процесу зовсім не відповідає інтересам України в цілому, інтересам завершення конфлікту на Донбасі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нормандської четвірки вже замало: Зеленський хоче бачити нових "потужних гравців" у перемовинах щодо Донбасу

“Я думаю, що це і є головне питання, яке бентежить і Зеленського і всіх нас. Тому що ми маємо домогтись вирішення конфлікту, повернення територій, втрачених Україною це наше головне питання, і для того, щоб його вирішувати, я переконаний, за допомогою мінського і “нормандського формату” у такому режимі, як зараз, це вирішити неможливо”, - додав він.

Як можна запровадити новий формат

Зі слів Кравчука, для втілення нових ініціатив необхідно буде домовлятись з партнерами, і в першу чергу це стосується Сполучених Штатів Америки.

“Я думаю, треба точно домовитись зі США, щоб вони заявили про те, що Сполучені Штати Америки дають згоду брати активну і безпосередню участь (не залежно від того, на якому рівні) у форматі, який має завдання вирішити питання кризи, конфлікту і війни на Донбасі і повернення Україні її територій, у тому числі Криму – це перше, що потрібно зробити. Якщо США зроблять таку заяву, тоді потрібно розглядати це питання в нормандському форматі чотирьом, тому що, моя думка, що таке питання має бути вирішено консенсусом, вчотирьох. Хоча я не бачу якихось причин, щоб хтось заперечував, чому саме не можуть брати участь Сполучені Штати – найсильніша, демократична і авторитетна країна світу”, - зазначив він.

Очільник української делегації не виключив, що Росія може відмовитись або поставити власні ультиматуми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Якщо розширити "Норманді" неможливо: Кулеба пояснив, як діятиме Україна

“Але коли всі разом, більшість участників скажуть “так” а Росія – “ні”, то треба пояснити, чому ні. Тоді стане очевидно, чого хоче Росія: Росія хоче війни… Коли Росія відмовиться, то стане очевидно, що веде війну Росія”, - наголосив Кравчук.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung розповів про ідею створити новий формат переговорів стосовно Донбасу.

За словами гаранта, у існуючому зараз нормандському форматі не йдеться ні про Крим, ні про трубопровід “Північний потік-2”, ні про гарантії безпеки. Обговорення саме цих питань можна було б об’єднати на одному переговорному майданчику.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68