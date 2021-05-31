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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу і Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів стосовно Донбасу. Про це він розповів у інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише УНН.

Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу і Криму

Деталі

За словами гаранта у існуючому зараз нормандському форматі не йдеться ні про Крим, ні про трубопровід “Північний потік-2”, ні про гарантії безпеки. Обговорення саме цих питань можна було б об’єднати на одному переговорному майданчику.

“Нормандський формат” і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції“, — сказав Зеленський.

Нагадаємо

Пізніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не виключає створення нового формату по Донбасу з “дуже потужними гравцями”, який буде працювати паралельно “нормандському”, для швидшого завершення війни. Розширити Нормандський формат на сьогодні – неможливо, тож Україна закликає своїх партнерів допомагати тиснути на Росію для конструктивної роботи у наявному форматі.

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