Пізніше Президент України Володимир Зеленський зазначив, що не виключає створення нового формату по Донбасу з “дуже потужними гравцями”, який буде працювати паралельно “нормандському”, для швидшого завершення війни. Розширити Нормандський формат на сьогодні – неможливо, тож Україна закликає своїх партнерів допомагати тиснути на Росію для конструктивної роботи у наявному форматі.
Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу і Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів стосовно Донбасу. Про це він розповів у інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, пише УНН.
Деталі
За словами гаранта у існуючому зараз нормандському форматі не йдеться ні про Крим, ні про трубопровід “Північний потік-2”, ні про гарантії безпеки. Обговорення саме цих питань можна було б об’єднати на одному переговорному майданчику.
“Нормандський формат” і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції“, — сказав Зеленський.
Нагадаємо