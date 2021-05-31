Зеленський пропонує новий формат переговорів щодо Донбасу і Криму

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За словами гаранта у існуючому зараз нормандському форматі не йдеться ні про Крим, ні про трубопровід “Північний потік-2”, ні про гарантії безпеки. Обговорення саме цих питань можна було б об’єднати на одному переговорному майданчику.

“Нормандський формат” і його теми в такому випадку стали б частиною цієї конструкції“, — сказав Зеленський.

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