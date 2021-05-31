Зеленский предлагает новый формат переговоров по Донбассу и Крыму

Детали

По словам гаранта в существующем сейчас нормандском формате не идет ни о Крыме, ни о трубопроводе “Северный поток-2”, ни о гарантиях безопасности. Обсуждение именно этих вопросов можно было бы объединить на одной переговорном площадке.

“Нормандский формат” и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции “, - сказал Зеленский.

Напомним

Позже Президент Украины Владимир Зеленский отметил , что не исключает создания нового формата по Донбасса с “очень мощными игроками”, который будет работать параллельно “нормандском”, для быстрого завершения войны. Расширить Нормандский формат сегодня — невозможно, поэтому Украина призывает своих партнеров помогать давить на Россию для конструктивной работы в существующем формате.